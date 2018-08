Real Madrid vs Juventus: hora y canal de televisión dónde ver el partido de hoy

El Real Madrid juega su segundo partido de pretemporada frente a la Juventus

El Real Madrid disputará su segundo partido de la International Champions Cup ante la Juventus en el estadio de Maryland (EEUU) el domingo a las 00:05 horas. El duelo se podrá ver en España a través de beIN LaLiga. El encuentro estará marcado por el fichaje de Cristiano Ronaldo al club italiano este verano, aunque el luso no será de la partida, por lo que no se enfrentará a su ex equipo.

El Real Madrid buscará su primera victoria de la pretemporada después de un debut agridulce ante el Manchester United. Los blancos cayeron derrotados por 2-1, aunque mostraron un buen juego. Para este segundo reto, la consigna del reciente campeón de la Champions es clara: ofrecer un juego más dominador y regular a lo largo de los noventa minutos, con un ataque más profundo, pero sobre todo mejorar la consistencia en la línea defensiva.

Se espera que el técnico madridista, Julen Lopetegui, no cambie demasiado el esquema respecto al duelo frente a los red devils, pudiendo dar entrada a los internacionales que llegaron más tarde y que ya tuvieron minutos el pasado encuentro, como Nacho, Kroos, Isco y un Marco Asensio que puede deshacer el tridente conformado por Benzema, Bale y un Vinicius Junior que dejó buenos detalles en su debut.

Por su parte, la Juventus se presenta invicta a este partido después de vencer al Bayern (2-0) y ganar en los penalti es al Benfica y al ‘All Star’ de la MLS. Este encuentro frente al conjunto blanco será la última prueba antes del debut en la Serie A, donde el equipo dirigido por Massimiliano Allegri deberá defender título y donde, ya sí, se espera que debute Cristiano Ronaldo.

La ausencia del portugués ante el Real Madrid no será la única destacable en un equipo que tiene trabajando en Turín a Paulo Dybala, Douglas Costa y a Leonardo Bonucci, la última incorporación del equipo tras el intercambio por Gonzalo Higuaín y Mattia Caldara. Por contra, Allegri volverá a apostar por el joven delantero Andrea Favilli, la gran sensación de esta gira norteamericana después de anotar 3 de los 4 goles de su equipo.