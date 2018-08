El agente de Modric se encuentra en Milán

El representante de Luka Modric, Vlado Lemic, se encuentra en Milán reunido con emisarios del club neroazzurro El Real Madrid se niega a vender a Modric y remite a su cláusula: 750 millones

Los rumores sobre el posible fichaje de Luka Modric por el Inter de Milán no cesan pese a que el Real Madrid no esté dispuesto en absoluto a permitir su salida. El agente del centrocampista croata, Vlado Lemic, ha sido visto en la ciudad italiana con intermediarios del club neroazzurro. Por el momento el jugador no se ha pronunciado, mientras ultima sus vacaciones en la isla italiana de Cerdeña.

El Real Madrid no se plantea vender a Luka Modric, pilar indiscutible del conjunto blanco en el terreno de juego. El presidente, Florentino Pérez, ha descartado su salida y remite al precio de su cláusula a todo aquel que quiera preguntar por el centrocampista elegido Balón de Oro durante el pasado Mundial de Rusia: 750 millones de euros.

Una cifra que frena al Inter de Milán y a cualquier club pero que ni siquiera sirve para disipar los rumores que siguen vinculando al croata con el club neroazzurro. Según La Gazzetta dello Sport, el agente de Modric, Vlado Lemic, ha sido visto en Milán junto a algunos emisarios del Inter. También se encontraba con ellos Pedja Mijatovic, amigo del madridista y que fue quien recomendó su fichaje por el conjunto blanco en el verano de 2012.

El rotativo italiano señala que Lemic es también agente del croata Sime Vrsaljko, por lo que podría tratarse de una reunión en relación a su reciente cesión del Atlético al club italiano, pero tampoco descartan que el motivo de dicho encuentro sea Luka Modric.

Por el momento, el jugador no se ha pronunciado y se encuentra pasando sus últimos días de vacaciones con su familia en la isla de Cerdeña. Está previsto que regrese a Madrid este domingo junto a su compatriota Mateo Kovacic para reincorporarse a los entrenamientos una vez concluido el descanso tras ser finalistas en el Mundial de Rusia.

La postura del Real Madrid es muy clara. No quieren ni oír hablar de la salida del croata. Modric, de 33 años, tiene contrato hasta 2020 y siempre ha mostrado su compromiso con el conjunto blanco por lo que cuesta creer que de verdad quiera abandonar el Santiago Bernabéu como apuntan en Italia.