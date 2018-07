El Chelsea no deja salir a Hazard por no haberlo pedido antes de abril.

Así se lo han comunicado al Real Madrid tanto desde el club londinense como desde el entorno de Hazard El gran obstáculo es nada menos que Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, que se niega a negociar su salida

El Chelsea no deja salir a Eden Hazard. Al menos así se lo han comunicado al Real Madrid tanto desde el club londinense como desde el entorno del crack belga. El gran obstáculo es nada menos que Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, que se niega a negociar su salida. El pacto entre Chelsea y Hazard para negociar su traspaso tenía como condición que el belga advirtiera de sus intenciones antes de abril, algo que no hizo y ahora los blues no quieren dejarle marchar.

La realidad es que antes del mes de abril Hazard no tenía nada claro si iba a salir del Chelsea. Sus intenciones en aquel momento estaban más cerca de jugar amor eterno al club de Abramovich, con una multimillonaria oferta sobre la mesa, que de marcharse. El Real Madrid, siempre en la mente de Hazard, no había movido ficha porque nadie en el club contemplaba el terremoto de las marchas de Zidane y Cristiano en apenas un mes de diferencia.

Nadie del Real Madrid tanteó de forma firme a Hazard, a pesar de los constantes guiños del crack belga. Los planes del club iban hacia otra ciudad (París) y hacia otro crack mundial (Neymar). Pero todo ha ido cambiando en los últimos meses. Primero porque el Mundial de Hazard le vuelve a situar en lo más alto del escalafón para suceder a los Messi y Cristiano y después porque Neymar parece imposible… al menos este verano.

Ahora Hazard está resuelto a fichar por el Real Madrid como sea. Sin embargo, tanto el crack belga como el club blanco se han topado con un obstáculo importante: Marina Granovskaia. La directora general del Chelsea, mano derecha de Abramovich en el club, no quiere negociar puesto que Hazard no avisó antes del mes de abril, tal y como habían pactado, de sus intenciones de irse en verano.

Sin embargo, el culebrón Hazard no ha hecho más que escribir sus primeros capítulos. A día de hoy, el Chelsea no quiere negociar y el jugador parece resuelto a irse al Real Madrid. Continuará…