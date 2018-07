Hazard sigue firme… sólo quiere jugar en el Real Madrid

A pesar de que el Chelsea le ofrece ser el jugador mejor pagado de la Premier, Hazard ha rechazado la oferta porque quiere jugar en el Real Madrid Su sueño siempre fue jugar en el Madrid y es el galáctico más a tiro

“Es verdad que Zidane es alguien especial, pero el Real Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial”, dijo Eden Hazard en una entrevista este mismo mes de julio. Fue su penúltimo gran guiño al Real Madrid. Unas palabras pronunciadas días antes de caer con Bélgica en el Mundial, el día en el que pronunció a los cuatro vientos que: “Ya saben cual es mi destino favorito”. Y el belga cree que este verano le va a llegar la gran oportunidad de vestir la camiseta blanca, el gran sueño de su vida, por varios factores.

En primer lugar, porque ha cuajado un Mundial espectacular con su selección. Hazard ha sido uno de los mejores en Rusia y ese gran nivel mostrado, sumado a la marcha de Cristiano Ronaldo, hace que el Real Madrid vuelva a intensificar los contactos para tratar de incorporar al crack belga. Otro factor importante es que considera que su ciclo en el Chelsea ha llegado a su fin. Siempre ha reconocido estar feliz en Londres, pero siente que es el momento de dar un salto en su carrera.

“No” a un gran contrato del Chelsea

De hecho, el club inglés le ha vuelto a ofrecer un contratazo que le convertiría en el futbolista mejor pagado de la Premier League, pero el belga no quiere renovar porque quiere jugar en el Real Madrid. Es su deseo y siempre fue el sueño de Zidane, vestir a Hazard de blanco. Con todo eso, el todavía jugador blue es el galáctico que más a tiro está. Neymar y Mbappé ya han dicho abiertamente que se quedan en el PSG, pero el caso de Hazard es diferente.

En Concha Espina saben que no será una operación sencilla ni barata, pero a su favor juegan con la posible presión de Hazard para que el Chelsea le deje salir rumbo a la capital de España. El belga, que está en el mejor momento de su carrera, no quiere quedarse en el conjunto británico porque, entre otras cosas, no disputaría la Champions League la próxima temporada. Un título que no tiene en sus vitrinas y que quiere ganar… con el Real Madrid.