Laporta contraataca al Athletic por querer supervisar las cuentas culés: «Que cada uno se ocupe de lo suyo»

Joan Laporta ha decidido pasar al contraataque contra el Athletic este miércoles después de que el club vasco haya manifestado su voluntad de fiscalizar todas las operaciones económicas del Barcelona. Así lo ha hecho saber Jon Uriarte, el presidente bilbaíno, con el fin de comprobar si los culés cumplen realmente con la regla 1:1 para poder acometer el fichaje de Nico Williams.

Esta inesperada reacción del conjunto bilbaíno ha pillado totalmente por sorpresa a Laporta a su llegada al Palau de la Música Catalana, donde el dirigente azulgrana es uno de los principales protagonistas del último episodio de ‘La Llotja del 125’, el videopodcast mensual de la plataforma audiovisual azulgrana que conmemora el 125 aniversario del club.

«No tenemos malas relaciones con el Athletic, sí ha habido en los últimos años una serie de malos entendidos e incidentes, pero no se puede decir que tenemos malas relaciones, somos dos club con una historia muy amplia y con relaciones de hace mucho tiempo, no entiendo las reacciones que están teniendo, con todo el respeto, que cada uno se preocupe de los suyo, no entiendo que vayan a hablar del Barça a la Liga, creo que no corresponde, pero ellos sabrán lo que hacen», manifestó el mandatario azulgrana.

Sobre si realmente el Barça cumple o no con el fair-play financiero, Laporta ha asegurado que «estamos trabajando para estar en la regla 1:1, ya estuvimos en ella en el mercado de invierno, se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para no estar intervenidos económicamente como pasó hasta invierno, tenemos que cumplir con unos parámetros, que es lo que estamos haciendo y en función de ello podremos fichar e inscribir a los dos jugadores que queremos fichar… o inscribir».

A pesar de que Laporta no mencionase directamente a Nico Williams en sus contundentes declaraciones, está claro que sus palabras estaban relacionadas con el campeón de Europa con España: «Permitan que no hable de nombres, estamos atentos a todas las oportunidades que hay en el mercado, aprovechamos una que había por Joan Garcia y las que nos dice el director de fútbol (Deco) intentamos aprovecharlas. ¿Nico? No hablo de nombres».