Werner, en suspenso

Timo Werner estaba llamado a ser uno de los hombres importantes de Alemania en este Mundial 2018. El delantero del RB Leipzig se ganó la confianza de Low gracias a sus actuaciones y, sobre todo, los goles cosechados a lo largo de las dos últimas temporadas. No eran pocos los grandes que le tenían en su agenda, entre ellos el Real Madrid, pero su discreto papel en Rusia, al unísono con el del resto de sus compañeros, hace que ahora salten las dudas acerca de si podría rendir al más alto nivel.

El conjunto madridista busca un 9 y el alemán era uno de los principales candidatos. Apenas cuenta con 22 años, pero su determinación en el Leipzig -sobre todo en la campaña pasada, en la que fueron subcampeones- demostraba un futuro prometedor que gustaba y de qué manera en Chamartín.

El jugador había dejado la puerta abierta a salir de su club antes de concentrarse con su selección para el Mundial. Ya en el mes de febrero declaró que “mentiría si dijera que no me gustaría” jugar en un grande y, tras finalizar la temporada, su agente afirmó que esperarían a que pasase el Mundial para aclarar su futuro.

Desde el Bernabéu tenían su mirada fija en el devenir del ariete en la cita mundialista. Era el hombre de referencia en el ataque de la Mannschaft, pero el mal rendimiento de la selección, unido a su más que discreta actuación, ha provocado dudas acerca de la conveniencia o no de su fichaje. El conjunto madridista acostumbra a hacerse con las perlas que destacan en el Mundial y Werner partía como uno de los candidatos, pero el cartel de ser una de las promesas a seguir en esta Copa del Mundo no ha dado el resultado esperado. Su debut en una cita mundialista no ha sido la mejor y se ha marchado sin ver puerta.

El Leipzig no lo pondrá fácil

A pesar de que su futuro parece encaminado a abandonar la disciplina de los toros rojos, el club no se lo pondrá nada fácil. Se espera que el Leipzig pida por él un buen montante de millones. Con todo el futuro por delante, es lógico que desde la entidad teutona no quieran desaprovechar la oportunidad de sacar tajada por la que sería la mayor operación de la corta historia del conjunto alemán.

La labor del atacante durante la cita de Rusia no ha sido la mejor. No ha mostrado sus mejores cualidades en el momento en el que estaba más expuesto a los focos. Desde el club se frotaban las manos esperando un próspero Mundial para Alemania en el que Werner sería el titular, sin embargo, el jugador no se ha revalorizado. Aún así, no dejarán escapar a su estrella de manera fácil.