Vinicius se rinde al Madrid: “Me voy del mejor club de Brasil para ir al mejor del mundo”

Vinicius Junior es la gran apuesta del Real Madrid. Se espera que aterrice en la capital de España la próxima temporada, lo que todavía no se ha concretado es si lo hará en verano o en el mercado invernal. El delantero tiene claro que se va del “mejor club de Brasil” para firmar por el “mejor del mundo” y reconoce que los brasileños Marcelo y Casemiro le ayudaron mucho a la hora de escoger y decantarse por la oferta de los blancos.

“Me ayudaron bastante en la elección, me dijeron que tenía que estar en el mejor equipo. Me voy del mejor de Brasil para ir al más grande del mundo“, reconoció la joven promesa brasileña. No sabe cuando verá cumplido su sueño de enfundarse la blanca del Real Madrid, pero ya ansía que llegue el día en el que pueda jugar junto a su ídolo Cristiano Ronaldo.

El delantero está a disposición de la entidad y espera la llamada del club para comunicarle cuando se incorporará: “No lo sé. Lo que mandan me lo dirán. Yo sólo voy a dar el visto bueno pero yo no participo”. Quiere terminar el 2018 con el Flamengo para poder conquistar la Copa Libertadores e irse por la puerta grande a Concha Espina.

Por último, le preguntaron por el golazo de chilena de Cristiano frente a la Juventus que dio la vuelta al mundo entero. “Cuando vi el gol que Cristiano hizo a la Juventus pensé que un día voy a jugar con uno de los mayores jugadores de todos los tiempos. Me imaginé celebrando allí con él”. A la espera de que llegue el día, Vinicius cuenta las horas para jugar al lado de su ídolo y cinco veces ganador del Balón de Oro.