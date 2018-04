La sorpresa saltaba al mismo tiempo que se conocía la convocatoria del Real Madrid para el derbi madrileño que le enfrentará al Atlético. Jesús Vallejo, el joven central que estaba ante su semana grande, no entraba en la lista. Teniendo en cuenta que Zidane no tenía disponible a un Nacho todavía convaleciente de sus dolencias musculares y a un Varane que ha estado entre algodones durante toda la semana y que tiene que estar sí o sí frente a la Juventus, el galo no se podía permitir el lujo de dejar al joven zaguero aragonés. Por lo tanto, algo había pasado.

El motivo de la no presencia de Vallejo en un derbi en el que iba ser titular, tal y como conocía el jugador y sus compañeros desde el pasado jueves, era una inoportuna molestia muscular sufrida en el entrenamiento del sábado que ha llevado a los servicios médicos del Real Madrid y al cuerpo técnico de Zizou a reservarle. Unos problemas que, por el momento, no son graves, aunque sí han obligado a que el defensa tenga que parar para poder estar en plenas facultades el próximo miércoles ante la Juventus.

La sanción de Sergio Ramos, la baja de Nacho y la cómoda renta en la eliminatoria han llevado a Zidane a tener muy claro que el hombre que debe formar pareja en el centro de la zaga junto a Varane frente a la escuadra italiana sea Vallejo. Si el de Zaragoza supera sus molestias vivirá su primera gran noche europea con el Real Madrid.

Vallejo está teniendo una temporada de luces y sombras. Las lesiones musculares que le persiguen desde su época en el Zaragoza no le han permitido jugar todos los minutos que necesita un futbolista de su edad, pero por otro lado su trabajo, seriedad, carácter y compromiso ha enamorado a Zidane, sus ayudantes, sus compañeros y a todo el club en general. Nadie duda por la casa blanca que si las lesiones le respetan, el Madrid tendrá central para muchos años.