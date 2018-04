Cristiano Ronaldo es el hombre del momento y eso no hay quién lo discuta. El reciente Balón de Oro sigue en boca de todo el mundo por su legendario gol de chilena ante la Juventus y ahora, con la ilusión por las nubes, intentará seguir devorando estadísticas ante un Atlético de Madrid que es uno de sus víctimas preferidas desde que juega en España. Porque no hay ninguna duda: el luso estará en el once de Zidane en el derbi.

Porque dejarlo en el banquillo sería un sacrilegio sabiendo que la estrella del Real Madrid le tiene cogida la medida al máximo enemigo de la ciudad. Los números demuestran esta teoría. En los 30 derbis que ha participado desde que viste la camiseta blanca, ha marcado nada más y nada menos que 21 goles, lo que le hacen ser al conjunto rojiblanco el tercer rival al que más ha marcado desde que juega en España.

Pero, al margen de la cantidad, que es buena, también hay que mirar la calidad, que es mejor. Porque Cristiano ha marcado contra el Atlético de Madrid en los momentos importantes. Y sólo se puede comprobar en los dos últimos años donde anotó el tanto decisivo en la tanda de penaltis de la final de Milán y la temporada pasada anotó tres tantos en el último partido del Calderón además de marcar otro hat-trick en el duelo de ida de las semifinales de Champions League que dejó encarrilado el pase a Cardiff.

2018, año Cristiano

El 2018 de Cristiano Ronaldo está siendo de época. Muchos le daban por acabado después de un mal inicio de temporada pero ahora el luso está dando sopapos de realidad a todo aquel que osó a criticarle en alguna ocasión. Hace unos meses todo eran risas cuando se hacían referencia a los dígitos goleadores de la estrella del Real Madrid pero los 23 goles que acumula desde que acabara 2017 son poca broma.

Todos estos tantos en tan sólo 14 partidos, algo que habla perfectamente del estado de forma de un Cristiano Ronaldo que lo ha bordado tanto en Liga como en Champions. En el campeonato doméstico, ha marcado nada más y nada menos que 14 tantos en los últimos seis partidos que ha disputado. Unos números que le han hecho escalar posiciones en la tabla del pichichi, donde ahora tiene a tiro a Leo Messi (está a cuatro goles).

Porque si lo de Liga es de traca, lo que sucede en Europa es Hiroshima. Ante la Juventus se convirtió en el primer jugador en enlazar 10 partidos de competición más importante del mundo marcando y en la presente edición ha marcado 14 goles chilena incluida. Así que en esta fenomenal racha, llega Cristiano al duelo ante el Atlético de Madrid donde hay mucho honor en juego. Con míster derbi en el campo todo será más fácil para los de Zidane.