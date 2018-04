El defensa del Real Madrid Theo Hernández confesó que en su casa “no se habla de derbis”, aunque reconoció que tener a su hermano Lucas en el Atlético de Madrid hace del partido de este domingo “muchísimo más especial”, asegurando que el conjunto blanco saldrá a “competir al máximo”.

“Los derbis son siempre especiales, pero es verdad que yo tengo ahí a mi hermano (Lucas Hernández) y es muchísimo más especial que un derbi normal“, admitió Theo en una entrevista concedida a Codere Apuestas, patrocinador del equipo blanco. “En casa no se habla de derbis. A veces nos picamos, pero la verdad que lo llevamos muy bien”, añadió.

Sobre el partido, el lateral izquierdo señaló que su equipo afrontará el duelo del próximo domingo con la intención de “competir al máximo” para llevarse la victoria y que todos sus compañeros valoran los enfrentamientos frente al Atlético como una “motivación más”.

Por otro lado, Theo repasó su fichaje por el conjunto blanco, algo que no hubiese “apostado nunca”. “Cuando me llamaron el año pasado para venir a este club, ni me lo pensé. Es el mejor equipo del mundo”, señaló.

El defensa madridista no tuvo un buen comienzo con su nuevo equipo, sintiendo “muchos nervios” y con la afición madridista cuestionando su fichaje. Sin embargo, el hispano-francés se mostró “bastante contento” con el balance de su primera temporada y confía en “seguir trabajando para seguir en esta línea”.

“Al principio me ha costado un poco más adaptarme pero, según ha ido pasando el tiempo, me he ido adaptando mejor y la verdad que estoy muy feliz. Mi sueño es crecer en el Real Madrid, como persona y como jugador, y para conseguirlo, tengo que trabajar día a día y esforzarme al máximo”, concluyó.