Scolari ve a Cristiano Ronaldo en China

El fútbol chino sigue tentando a los mejores futbolistas del planeta con contratos multimillonarios y a uno de los que lleva intentando convencer desde hace ya algún año es a Cristiano Ronaldo. Muchos futbolistas se han marchado al país asiático persiguiendo un retiro dorado y en los últimos meses también se ha especulado sobre una posible marcha de la estrella del Real Madrid para jugar en la Superliga.

De momento parece que no abandonará el Real Madrid pero según anunció Luiz Felipe Scolari en una entrevista concedida a ‘Esporte Interactivo’, el jugador se ha interesado por la situación del país. Según comunicó el ex entrenador de Portugal y que hoy dirige al Guangzhou Evergrande, la estrella madridista le preguntó por cómo se vivía en China. “Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China?”, dijo.

Y por lo visto en sus declaraciones se puede sacar la conclusión de que el entrenador que le dirigió durante la Eurocopa de 2004 le ha intentado persuadir para que coja un avión y ponga rumbo a China lo antes posible. “Le di todas las coordinadas. Cristiano Ronaldo tiene marcas, una industria. Y China es el mayor país del mundo. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China“, agregó.

Un ofertón de 100 millones al año

A Cristiano llevan varios años intentando seducir con mucho dinero procedente desde China. El reciente Balón de Oro siempre ha dejado claro que quiere seguir jugando al primer nivel durante varios años más pero algún día podría cambiar de opinión ante un ofertón astronómico como el que llegó a su representante el pasado mes de diciembre.

Y es que la última vez que desde China intentaron seducir a Cristiano Ronaldo fue con una oferta de nada más y nada menos que 100 millones de euros netos al año. De este informó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en su visita semanal a ‘El Chiringuito de Jugones’, que también dejó claro que también “ofrecieron a Messi un contrato de 150 millones” y que el luso ingresaría “el 100 por 100 de los derechos de imagen”.

Uno de los jugadores que está en situación similar pero que puede que acabe diciendo ‘sí’ es un Andrés Iniesta que tiene una propuesta muy importante del fútbol chino y puede que dispute los últimos años de su exitosa carrera en un equipo que solucionará toda su vida a su descendencia y además, según se ha informado, ayudará con su negocio de vinos en Castilla La Mancha.