El Real Madrid tiene a Modric entre algodones. Al futbolista croata le ha costado más de lo esperado de su última lesión y desde el conjunto madridista no se arriesgará a perder a uno de sus jugadores clave para los momentos decisivos de la temporada. Por ello, Zidane y Pintus le irán introduciendo de forma progresiva en el juego del equipo.

Ya sorprendió la alineación de los blancos sobre el Parque de los Príncipes sin el croata de inicio, pero así seguirá siendo mientras que lo estimen oportuno. Modric era una de las dudas que planteaba el once de inicio madridista y no llegó a la cita en condiciones. El jugador no salió del banquillo durante los 90 minutos del encuentro. Este viernes entró en la convocatoria para el partido contra el Eibar, donde podría volver a jugar.

El hecho de haber conseguido plantar cara de la forma en la que lo hizo ante el PSG y de ser totalmente superior al rival en todos los aspectos del juego, llevó a Zidane a no tener que utilizar a Modric en ningún momento. Y eso le llevará a no usarlo cuando no convenga. El medio campo con el que formó en París sorprendió pero convenció. Kovacic y Casemiro, junto a Asensio y Lucas fueron vitales para la clasificación madridista.

El plan está claro. Sólo jugará cuando esté en condiciones de hacerlo. Frente al Eibar, Modric sólo jugará si tiene buenas sensaciones. No quiere el conjunto madridista arriesgar con uno de sus mejores jugadores, jugándose la temporada a una sola carta. Modric deberá estar en perfectas condiciones para la próxima ronda de Champions League y para ello deberá ir entrando con cautela en el equipo.

La importancia del jugador en el conjunto blanco es capital. El balcánico es el cerebro madridista en la elaboración junto a Kroos. Zidane es consciente de que es un jugador más que necesario para su medular y no quiere ponerle en riesgo. Irá teniendo minutos en función de como se vaya encontrando, para poder estar en el tramo decisivo al cien por cien.