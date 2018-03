Emery: “Caer en octavos es una decepción, perder contra el Real Madrid no”

El gran señalado en París no es otro que Unai Emery, que por segunda temporada consecutiva fracasa en la Champions League con su PSG. Tuvo mala suerte de que le tocara el Real Madrid en octavos, pero la realidad es que ni con cientos de millones invertidos en el equipo sigue sin hacer nada en Europa. El vasco compareció ante los medios tras la derrota (2-1) y dijo lo siguiente: “Es una decepción perder en octavos y a la vez no es una decepción perder contra el Real Madrid”.

“Allí pudimos estar al cincuenta por ciento y no lo aprovechamos bien para traer un buen resultado. Hoy, el 60% del partido ha sido de ellos. El gol de ellos ha restado esa posibilidad, y luego la expulsión pese a que hemos empatado”, añadió el técnico español sobre la eliminatoria y sobre el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes.

Echó de menos a Neymar

No pudo estar Neymar y Emery, aunque no lo dijo abiertamente, echó de menos la presencia del brasileño, que en el partido del Santiago Bernabéu fue el mejor de su equipo con diferencia: “Es verdad que Neymar es un jugador importante y no sabemos qué hubiera ocurrido si hubiera jugado, pero hemos jugado con otros”.

En cuanto a su puesto y la posibilidad de ser cesado a final de temporada, Emery prefiere no pronunciarse y seguir trabajando en el resto de competiciones en las que el PSG está vivo: “Después del partido, hay que analizar las cosas con frialdad y volver a engancharnos con la Liga y las Copas. La Champions era el objetivo y sabíamos que se aceleraban los procesos con el cruce con el Real Madrid. No hemos podido, han sido mejores, felicitarles. Y nosotros a seguir con nuestro trabajo y yo con el mío”.

“Es la decepción del que quiere pero no puede. Han jugado mejor, han sido superiores entre los dos partidos y se merecen la clasificación. Allí fue nuestro partido, ese era nuestro momento (refiriéndose al partido de ida)”, finalizó Unai Emery en la sala de prensa del Parque de los Príncipes.