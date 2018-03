Los ultras del PSG comienzan el infierno: “Puta Madrid”

Los ultras del PSG ya han comenzado a calentar el partido. Un centenar de los aficionados más violentos del conjunto galo se concentraron en la puerta del hotel donde los parisinos van a pasar la noche previa al gran duelo. Los aficionados recibieron a sus jugadores con una gran pancarta donde se podía leer “puta Madrid”, la misma frase ya fue exhibida durante el choque ante el Troyes. Además, cantaron diferentes consignas agresivas contra el club blanco.

Estas reivindicaciones ultras se suma a lo que se lleva viviendo en la capital francesa desde que finalizase el choque de ida celebrado en el Santiago Bernabéu. “Esto es París, juntos lo haremos”, es el mensaje que protagonizan todos los vídeos distribuidos por el PSG en sus redes sociales. En todos ellos, tienen un protagonismo especial los ultras.

No obstante, el Real Madrid no le da mayor importancia a las presiones que puedan sufrir desde la grada. “Estamos acostumbrados a la presión. Jugamos once contra once con un árbitro que va a hacer su trabajo. Tenemos que pensar en nuestro partido. El ambiente va a ser caliente, pero ya sabéis el ambiente cuando se juega contra el Madrid, pero el campo es el campo“, explicó Zidane en rueda de prensa.