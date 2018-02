El Paris Saint-Germain saltará al césped del Santiago Bernabéu con un once plagado de estrellas y un semi desconocido para el gran público en la posición de central izquierdo. La inversión del equipo capitalino para formar un proyecto campeón contrasta con la titularidad de un jugador curtido en sus campos de entrenamiento. Muchos madridistas, después de haber recibido la información publicada por L’Equipe, en la que aseguran que Thiago Silva no formará parte del once de Unai Emery , se hacen la misma pregunta sobre su sustituto. ¿Quién es Presnel Kimpembe?

Parte de la prolífica generación de los años 95 y 96 en la cantera del PSG, de la que también salieron jugadores de la talla de Kingsley Coman o Adrien Rabiot, Kimpembe se ha ganado a base de trabajo duro la confianza de Unai Emery y, por tanto, un puesto en la rotación de uno de los mejores equipos del mundo. En la presente temporada, la de su consolidación, ha disputado 24 partidos, dejando sólo dos derrotas en el haber de su equipo cuando él ha podido disfrutar de minutos.

El central cuenta con unas cualidades físicas que por sí solas explicarían su rol de tercer central en la plantilla parisina, pero su carácter y toma de decisiones han provocado que Emery apueste por él en el encuentro más importante de la temporada para el PSG hasta el día de hoy. Kimpembe aúna potencia, dominio en el juego aéreo y un notable control del esférico, que le hace peligroso también en salida de balón.

Kimpembe disputó en la pasada edición un solo partido de Champions League, el famoso San Valentinazo del PSG al Barcelona en el Parque de los Príncipes, y un año después, volverá a formar parte del once inicial en un encuentro de importancia capital para su equipo, que parece por fin preparado para el asalto de la Copa de Europa tras varios años de intentonas frustradas. Enfrente estará el vigente campeón, un Real Madrid que lanzará a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema hacia una portería que deberá ser defendida, entre otros, por el joven Presnel.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de un central con un futuro potencialmente fabuloso, su visita al Santiago Bernabéu, el estadio a evitar por prácticamente todos los equipos en una eliminatoria de Champions League, podría jugarle una mala pasada. Su autocontrol y carácter deberán salir al paso hoy más que nunca y demostrar, ante algunos de los mejores centrales del mundo, que está preparado para triunfar en la élite.