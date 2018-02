Justin Kluivert: “¿Quién soy para decir ‘no’ al Real Madrid?”

Justin Kluivert, hijo del ex jugador del Barça y una de las perlas del Ajax, no ha dudado en ofrecerse al Real Madrid en una entrevista concedida a Helden. “El Barcelona está en mi corazón, pero ¿quién soy para decir ‘no’ al Real Madrid?“. Además, confesó que la Premier le tienta: “Inglaterra me atrae: el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea o el Manchester United son clubes agradables en los que me veo jugando en unos años…”.

“Parece que irse al extranjero al principio de su carrera se ha vuelto un poco normal. Pero ya sea que vayas temprano o más tarde, creo que es diferente según la persona. Si eres bueno, llegarás allí, a la izquierda o a la derecha”, declaró el joven de 18 años.

Patrick Kluivert, como todo padre, aconsejará a su hijo, aunque no será clave a la hora de la elección. “Un agente te ofrece las posibilidades, pero yo soy el que toma las decisiones, y mi padre no interfiere, sabe que no quiero eso”, asegura. Hay que recordar que su padre jugó en el Barcelona entre 1998 y 2004.