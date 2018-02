Las apuestas no dan por eliminado al Real Madrid ante el PSG

El Real Madrid atraviesa el peor momento que se recuerda. Su pronta eliminación en Copa ante el Leganés y los 19 puntos que le separan del líder de la Liga lo demuestran. En el otro extremo se encuentra el París Saint Germain, situado al frente de la clasificación en Francia y con una delantera arrolladora. Ambos clubes se citarán en los octavos de final de la Champions League, el 14 de febrero en el Santiago Bernabéu y el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes.

Pese a la diferencia evidente de sensaciones de ambos clubes, las casas de apuestas no dan por eliminado al vigente campeón de la máxima competición europea. Según la media de las 20 casas de apuestas más importantes que operan en internet, la eliminatoria se plantea mucho más pareja de lo que a priori se podría esperar vistos los recientes resultados.

La clasificación del Real Madrid para los cuartos de final se paga a una media de 2,14 a uno, mientras que el pase del equipo de los de Emery está a 1,67. En porcentaje de probabilidades le dan un 44% al Madrid frente al 56% del PSG.

Es decir, la delantera formada por Cavani, Mbappé y Neymar se ve favorita por delante de la integrada por Bale, Benzema y Cristiano, pero la diferencia no es abrumadora. Los apostantes no olvidan que la Champions League es la competición fetiche del Real Madrid y no van a dar por muerto a un club que acumula tantos éxitos en Europa.

La eliminatoria está a la vuelta de la esquina y nadie quiere perderse una final anticipada entre el equipo más laureado de la historia y la delantera más temible del momento. Queda menos de una semana para que el balón eche a rodar…