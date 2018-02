Zidane y sus ‘saes’, protagonistas en las redes tras el empate del Real Madrid ante el Levante

En las últimas semanas, el término ‘saes’ de Zinedine Zidane se ha hecho uno de los más virales en las redes sociales, incluso superando al ‘Hulio’ de Joaquín o eclipsando por completo a los memes. Otro pinchazo del conjunto blanco durante el Levante vs Real Madrid ha desatado centenares de comentarios humorísticos con la fotografía del técnico del club madrileño.

Hemos corrido saes, no he sacado a Lucas en el 70 saes, Ramos lo mismo te mete un gol que un codazo Saes, a Benzema le mueven la portería para que no marque saes, somos buenos saes, porque me preguntas por la liga saes, pregúntame por los Goya saes, o por la Superbowl saes. pic.twitter.com/Rb2joAA82l — Tio Torren (@Torren___) 3 de febrero de 2018

NO SÉ QUE HA PASAO YO HE SACAO A LA BEBESE PERO NO HA FUNSIONAO SAES HAY QUE SER FELISES TODO VA BIEN Y YA ESTÁ pic.twitter.com/NWa545ltyY — Ménez (@MenezRM) 3 de febrero de 2018

“Hemos empatado contra el Levante para que el PSG se confíe en Champions. Está todo controlado saes” pic.twitter.com/IyQiLnqhjJ — Deportes Cuatro (@HoyEnDeportes4) 3 de febrero de 2018

EL LEVANTE SAINT GERMAIN SAES SON BUENOS JUGADORES SAES pic.twitter.com/i9LYPPxvPn — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 3 de febrero de 2018

LOS DEL LEVANTE IBAN DE BLAUGRANA SAES, ES DIFISIL JUGAR CUANDO EQUIPOS RIVALES SE PONEN LA CAMISETA DEL BARÇA SAES, PERO NO PASA NADA SAES, LO IMPORTANTE ES QUE MIS JUGADORES HAN CORRIDO MUCHO Y SON UNA PIÑA pic.twitter.com/g3uk2d98an — La Durodécima (@As_LaUndecima) 3 de febrero de 2018

– Mira, Zizou, están ilusionados con Icardi.

– Jajajajaja como si fuera a jugar saes pic.twitter.com/kY5stdZwyq — Aegøn (@SkywalkerRM) 29 de enero de 2018

HEMOS JUGADO BIEN SAES, MIS JUGADORES SON TODOS MUY BUENOS SAES, LA LIGA NO ESTÁ SENTENCIADA Y LOS JUGADORES CREEN EN MÍ SAES, NO VES QUE SONRÍEN SAES. pic.twitter.com/UygZlDrFHu — Machado (@fredipereza) 3 de febrero de 2018

A este Madrid no hay quien lo Levante saes pic.twitter.com/CcRSIgnVeA — Cono-cido (@Messiastico) 3 de febrero de 2018

PREGUNTAME POR LA SUPERBOWL O POR LOS GOYA SAES pic.twitter.com/RaZuA24zBV — Planeta Deportivo (@Multi_Deporte) 3 de febrero de 2018

Yo no tengo la culpa, es que Ramsey hizo Hat Trick y la maldición nos a mato saes v:

-Zizou v: pic.twitter.com/En3FaSVAZO — Mr Stev v: (@StevPM355) 3 de febrero de 2018

– Zidane qué ha pasado hoy?

– Hemos empatado saes, merecimos ganar saes, pero el Levante nos la ha clavado saes saes SAES SAES SAES. pic.twitter.com/IRov2A9cTl — Mr.Triplete 😎 (@ElCuleDice) 3 de febrero de 2018