Al Real Madrid le ofrecen a Pepe Reina

El Real Madrid busca portero para la próxima temporada. Kepa finalmente se queda en Bilbao y la cúpula merengue tiene muy claro que quiere reforzar la portería. El favorito siempre ha sido David de Gea, pero el Real Madrid tiene también en la agenda a otros metas como Courtois, Oblak, Donarumma, Leno o Lloris. Además, representantes e intermediarios saben que el club está sondeando el mercado de guardametas, por lo que empiezan a llegar ofrecimientos y uno de ellos, tal y como ha podido saber OKDIARIO, ha sido el de Pepe Reina.

El portero español cumple contrato con el Nápoles el próximo 30 de junio y ya quiso salir en verano, pero el controvertido presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, no le dejó. No quiso ampliar su contrato ni permitió que se fuera, por lo que esta es la última temporada de Reina en club del sur de Italia. Despertó bastante polémica el caso del meta en Italia, pero aún así esta temporada es titular indiscutible y está cuajando grandes actuaciones.

El caso es que a los despachos de Concha Espina ha llegado el ofrecimiento del ex portero del Barcelona o del Liverpool, entre otros. Sin embargo, no es el perfil que busca el Real Madrid. El club merengue quiere fichar un portero más joven y que esté entre los mejores del mundo en estos momentos, por lo que de momento no se hará ningún movimiento en ese sentido. Sin embargo, la cosa podría cambiar si salieran del Real Madrid en verano los dos porteros que actualmente militan en la plantilla blanca, Keylor Navas y Kiko Casilla.

Si llegara un portero top y Keylor Navas se viera suplente, el costarricense podría pedir una salida y se juntaría con la también probable marcha de Kiko Casilla, que se limita a jugar la Copa del Rey. En ese hipotético caso, el Real Madrid si podría estudiar el fichaje de un meta más veterano que cumpliera con el papel de segundo portero y aportara experiencia en el vestuario.