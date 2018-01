James: “No puedo aceptar que se diga que entrenaba mal, pero cada entrenador tiene sus gustos”

James Rodríguez habló sobre su salida del Real Madrid en una entrevista concedida a ‘El Chiringuito de Jugones’ donde dejó claro que su marcha fue “triste” y que no le guarda ningún tipo de rencor a Zinedine Zidane. Sobre su tan comentado bajo estado de forma, el ex del Real Madrid dejó claro que los números estaban con él y que “entrenaba el doble” que los demás.

Mal momento del Real Madrid

“Todos los equipos tienen fases malas pero falta mucha temporada. Pueden darle la vuelta a todo eso. Firmo una final Bayern-Real Madrid. Tienen al PSG, que es un rival duro, pero yo creo que pasará porque en Champions el Madrid siempre cambia el chip y salen a ganar”.

Salida del Real Madrid

“Fue triste, fue duro. Era el sueño mío de siempre pero el fútbol es así. La salida mía fue dura”.

Buenos números

“Estaban conmigo pero como digo siempre, cada entrenador tiene sus propios jugadores que le gustan y otros no”.

Zidane

“Como jugador fue top. Mi ídolo, porque tenía mucha calidad y yo admiro a este tipo de jugadores. No se su hubo feeling o no, cada entrenador tiene sus gustos y yo respetaba eso”.

¿Injusto con James?

“Injusto no se puede decir. Cada vez que entraba hacía cosas buenas e interesantes. Pero bueno, no se debe pensar en eso”.

¿Maltratado por la prensa?

“Se decía que entrenaba mal pero eso no lo puedo aceptar porque yo entreno mucho y el doble que todos. Me dolió un poco porque como yo entreno no hay. Dentro de mí pienso que entreno mucho y quiero estar bien. La conciencia la tengo tranquila porque sé que entrenaba bien y que cuando tenía la oportunidad de jugar la daba al máximo. Los que decían eso eran personas que querían hacer daño. No eran justos conmigo“.