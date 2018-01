El Real Madrid no pudo hacerse con la victoria frente al Numancia en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El equipo blanco no tenía la necesidad de ganar –el 0-3 de la ida había sentenciado la eliminatoria– pero la imagen mostrada por algunos jugadores no fue la mejor frente a un equipo de segunda división que, eso sí, lo dejó todo en el Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez, Marco Asensio y Dani Ceballos fueron los mejores.

Kiko Casilla: Atento al juego y siempre dispuesto a ayudar a sus defensores, no pudo hacer nada en los goles del Numancia y tampoco tuvo trabajo hasta la segunda parte, donde sacó una buena mano en un 1 vs 1.

Carvajal: El único teórico titular que alineó Zidane cumplió con creces en los 45 minutos que estuvo sobre el césped. Seguro en defensa, el de Leganés sacó su guante para poner en la cabeza de Lucas Vázquez el primer gol del partido.

Vallejo: Seguro en el corte y concentrado los 90 minutos, los dos goles del Numancia empañaron una nueva actuación sobria que, eso sí, dejó un lunar en el despeje que precedió al 2-2.

Nacho: Actuación gris de un jugador que no se encuentra en su mejor momento. El capitán hoy flojeó en los dos goles, especialmente en el segundo tanto del Numancia, en el que Guillermo le ganó la partida de manera clara por alto.

Theo: seguimos sin ver la mejor versión de Theo con la camiseta del Real Madrid. El lateral francés no estuvo muy exigido en defensa, y se incorporó con cuentagotas al ataque. La marcha de los pesos pesados del ataque blanco le dio libertad, pero en esas llegó el empate del Numancia.

Marcos Llorente: No estuvo del todo preciso en los envíos y por tanto, no ayudó a la construcción de un buen ataque. En defensa se mantuvo correcto y no pudo hacer nada en ninguno de los goles del Numancia.

Kovacic: Al igual que Llorente, Kovacic no tuvo su mejor partido. Dejó un par de conducciones, pero al arrancar desde muy atrás no dio ventaja a su equipo en campo contrario. En defensa no restó, pero tampoco pudo contener las internadas de los centrocampistas rivales.

Ceballos: Buenos detalles del utrerano en una noche poco propicia para su fútbol. El escaso público del Bernabéu pudo disfrutar con las virguerías de Ceballos, que sigue pidiendo a gritos más minutos en el vigente campeón de Europa.

Lucas Vázquez: Mostrando la garra y electricidad que acostumbra, aderezada esta vez con mucho acierto de cara a gol. El gallego, acostumbrado a regalar los goles a sus compañeros, encontró un doblete clave para la victoria madridista y que le convierte en el mejor hombre del Real Madrid

Mayoral: Muy buenos movimientos del canterano en la punta de ataque. Mayoral no encontró el gol en esta ocasión, pero demostró una vez más su voluntad de triunfar en el Real Madrid a base de trabajo y compañerismo. Su asistencia a Lucas en el 2-1, prueba de ello.

Marco Asensio: De lo mejor del Real Madrid, un día más. El ’20’ no paró de intentarlo por derecha e izquierda, y a pesar de no encontrar el camino del gol, colaboró para que su equipo sellara el pase a los cuartos de final de Copa con una victoria.

Achraf: profundo por banda derecha, al internacional marroquí le faltó lo de casi siempre, precisión en los centros. No se atisba demasiada progresión en sus actuaciones.

Isco: intervino con más constancia que acierto desde su salida al terreno de juego. El malagueño dio descanso a su amigo Asensio y ofreció el desequilibrio y la referencia en ataque que Zidane había perdido sin Marco en el césped.

Casemiro: entró con el equipo desmontado y se colocó de mediocentro junto a Llorente, a pesar de entrar en el campo en sustitución del delantero centro. Con el 2-2, pasó a su versión de stopper para impedir la derrota parcial de su equipo.