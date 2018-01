Fe ciega en Cristiano

Parte de la mala racha que atraviesa el Real Madrid en Liga va asociada al mal momento de cara al gol por el que pasa Cristiano Ronaldo. Los madridistas se encuentran en una situación más que delicada. Marchan cuartos, a 16 puntos del Barcelona y con unos registros goleadores demasiado pobres en comparación con otras temporadas. En lo individual, el portugués no ha tenido su mejor inicio ni de lejos en la competición doméstica, sólo cuatro goles en sus 13 apariciones.

Acostumbrados a un jugador que, desde su llegada, marca en torno a un tanto por encuentro que disputa, los números son bajos. El conjunto blanco ha echado en falta los goles del luso y, lo que es peor, no ha sabido encontrar la solución de cara a puerta ante la falta de afinación de su estrella. Sin embargo, desde el club confían en que el luso volverá con la misma fuerza de siempre.

Cristiano Ronaldo suele rondar cada curso los 40 goles, algo sus compañeros no dudan que vuelva a suceder. La pasada campaña, sin ir más lejos, los números del portugués a estas alturas eran similares a los de ahora. Pero en el tramo final se erigió, una vez más, como el líder del equipo. En los momentos decisivos Cristiano siempre está y en esta complicada campaña, los jugadores del Real Madrid no dudan de que el 7 blanco “terminará siendo decisivo”.

El pasado año, cuando más se hablaba sobre el mal estado de forma del portugués, el portugués se convirtió en el jugador clave para la consecución del doblete. Sus goles en cada una de las eliminatorias de la competición europea fueron los que dieron al Madrid la Duodécima. En Liga, más de lo mismo. Cristiano fue determinante en los últimos partidos que jugó de la competición, incluyendo el duelo final frente al Málaga en el que se selló el título.

Sus compañeros no son los únicos que tienen una fe ciega en él. De hecho, ningún estamento del club duda de su calidad ni de que sus registros goleadores volverán a su cauce habitual. El propio Zidane ha mostrado en más de una ocasión su respaldo a Cristiano. El técnico madridista no duda en alabarle cada vez que tiene ocasión. Considera al portugués “el mejor jugador del mundo” y no tarda en defenderle cuando se le pregunta.

En el club consideran que no hay un jugador mejor en el mundo que CR7. Dentro de la cúpula del Real Madrid saben que el portugués “volverá a ser el de siempre”. Saben que no se puede dudar de él. Ya lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Siempre que se pone en duda la labor del astro madridista, aparece de nuevo para dejar a todos callados. En la entidad saben de la importancia y el peso que tiene dentro de la plantilla y confían a que, al final de la temporada, el equipo esté en los puestos que le corresponde gracias al luso. Es decir, peleando por los títulos.