El Rayo fulmina al Valencia

El Rayo Vallecano consiguió la primera victoria de la temporada en su feudo a costa de un Valencia que no se pareció nada al que goleó la pasada jornada al Getafe. El conjunto franjirrojo fue el dueño absoluto del partido desde el comienzo y no tardó en adelantarse por medio de Isi en una jugada a balón parado. Ya en la segunda parte, Nico, en propia puerta, pondría el 2-0 definitivo que devuelve al equipo de Iraola a la zona media de la clasificación, en la que se afincó el pasado curso en la primera vuelta.

El conjunto madrileño no tardó en dejarle claro al de Gattuso que no sería sencillo arañar puntos de Vallecas. El Rayo ahogaba al equipo ché después de un inicio frenético en el que pudieron adelantarse en dos ocasiones hasta que, cuando no se había cumplido el minuto cinco de partido, llegó el primero. Isi Palazón aprovechaba una falta lateral para poner a los locales por delante.

Aún así, el Valencia resistió a las constantes internadas por la banda de los García. Fran y Álvaro hacían mucho daño por la izquierda, dando sensaciones de que era cuestión de tiempo que cayese el segundo. No fue hasta la segunda parte, cuando Isi y Trejo se intercambiaban los papeles del primer gol, pero era Nico el encargado de marcarse en su portería el tanto que ponía más que cuesta arriba el encuentro para los ches. Coincidía además con los mejores minutos del equipo valencianista sobre el césped, aunque en realidad apenas eran capaces de inquietar a Dimitrievski.

Movió el banquillo Gattuso buscando soluciones y el primer sacrificado fue el propio Nico, dando entrada a Marcos André. Tras él, ingresaron al terreno de juego Lato y Justin Kluivert, pero el intento de remontada llegó tarde. Diakhaby marcó a la salida de un córner en el descuento, poniendo el 2-1 final.