Rahm habla de su regreso a Augusta National: «Ir al vestuario de los campeones y ver mi nombre…»

Jon Rahm está exactamente a una semana de comenzar su reválida al título del Masters de Augusta. Fue el año pasado cuando el ‘León de Barrika’ logró la primera chaqueta verde de su carrera erigiéndose como uno de los mejores golfistas de la actualidad. Un año después, las cosas han cambiado para el golfista español, que cambió el PGA Tour por el LIV Golf regado de millones del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

El golfista español tendrá antes una última prueba en Miami en el circuito saudí, pero su mente ya está puesta en el Masters de Augusta. De hecho, Rahm ha reconocido en rueda de prensa que la semana pasada estuvo en el Augusta National para conocer mejor el campo y ver si se habían producido cambios. «Estuve allí, sí. Quería volver al menos una vez antes de la semana del Masters. No quería que la primera vez que volviera al Augusta National fuera la semana del torneo», comenta el ‘León de Barrika’.

«Quería sacarme muchas de esas emociones de encima, y también ver el campo de golf, ver si habían hecho algún cambio. Cuando salió la tarjeta del torneo, recibí un millón de mensajes de texto diciendo que era 35 yardas (unos 30 metros) más largo y quería verlo en primera persona. Fui un poco para divertirme y un poco para seguir aprendiendo del campo», añade Jon Rahm.

«Estoy tratando de aprender algunas cosas nuevas y adaptarme a lo que han cambiado y también tratando de divertirme. Un socio me hospedó, pude llevar a uno de mis mejores amigos y compartir esa experiencia. Así que hubo diversión y aprendizaje y ya he podido experimentar esas emociones de estar de vuelta, ir al vestuario de los campeones y ver mi nombre allí…», terminó el golfista sobre su regreso al Masters de Augusta.

Jon Rahm habla del LIV

Y es que el mundo del golf sigue patas arriba. El LIV Golf, sustentado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), y el PGA Tour no se ponen de acuerdo para unificarse.Jon Rahm lo tiene claro: «Cada vez que me hacen una pregunta así, digo lo mismo: creo que hay sitio para los dos. Así de sencillo. Creo que tenemos la oportunidad de tener un producto aún mejor para los espectadores y los aficionados al golf. Un poco más de variedad no hace daño a nadie. Así que creo que, bien hecho, podemos acabar con un producto mucho mejor que puede llevar al golf al siguiente nivel en todo el mundo, y espero que eso sea lo que acabe ocurriendo».

Y Jon Rahm no fue el único que habló sobre este asunto. DeChambeau, que también se encuentra en el LIV Golf, comentó que el acuerdo de reunificación «tiene que producirse cuanto antes, ya que el riesgo es perder aficionados. No es cosa de dos años. Tiene que ocurrir más pronto que tarde por el bien del deporte. Demasiada gente está perdiendo interés».

El menú de Jon para Augusta

Jon Rahm, por haber ganado la última edición del Masters de Augusta, se ha tenido que encargar del menú en la cena de bienvenida para él y el resto de campeones del Masters que se celebrará la próxima semana. El menú de cena que ha elegido para el Masters de Augusta consiste en lo siguiente.

Para empezar, el golfista español y sus contrincantes podrá saborear seis tapas y pintxos: jamón y lomo ibéricos, chistorra con patata, Idiázabal con trufa negra, lentejas estofadas, tortilla de patatas y croqueta de pollo. Posteriormente, la entrada será una ensalada de txangurro. Para plato principal, los golfistas que participen en el Master de Augusta podrán elegir entre chuletón a la parrilla o rodaballo al pil-pil. Y para culminar, de postre, milhojas de crema y nata.