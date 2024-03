Jon Rahm tiene de nuevo motivos para celebrar, pero esta vez no se trata de sus éxitos en el deporte, sino porque ha anunciado que espera a su tercer hijo con su pareja, Kelley Cahill. La noticia fue compartida por el propio Rahm en sus perfiles de redes sociales, apenas unos días antes de que comience el Masters de Augusta, uno de los eventos más destacados en el mundo del golf. Rahm y su mujer ya son padres de Kepa, de tres años, y Eneko, de dos.

Pero, ¿quién es Kelley Cahill? La discreta estadounidense es la mujer con la que Rahm se casó en 2019 y ha formado una familia, pues ya tienen dos hijos y esperan el tercero. Se conocieron años atrás en la Universidad de Arizona, donde el golfista vasco estudió con una beca, y desde no se han separado, aunque ella siempre ha preferido mantenerse al margen y lejos de los focos.

A sus 29 años Jon Rahm es padre, está casado y ya ha alcanzado ese punto de madurez tanto a nivel personal como deportiva que necesitaba para asentarse en la élite del golf mundial. El golfista español y Kelley Cahill contrajeron matrimonio en el año 2019, en la basílica de Begoña de Bilbao. Fruto de esta unión, la pareja ha tenido dos hijos: Kepa, el mayor de los hermanos, y Eneko, el pequeño, que nació en agosto del año 2022.

Jon cambió la vida de Kelley Cahill

Kelley Cahill nació en febrero de 1994, por lo que tiene actualmente 30 años de edad. Su lugar de nacimiento fue Portland, Oregon (Estados Unidos), lugar donde se crio la norteamericana, hasta comenzar sus estudios universitarios. La joven es licenciada en Biología por la Arizona State University, donde además pudo compaginar sus estudios con su carrera deportiva, específicamente, como lanzadora de jabalina, siendo una de las mejores a nivel universitario.

Precisamente, en la universidad de Arizona se conocieron y ya en el año 2016 ambos compartían fotos juntos en sus redes sociales. Así nació su relación hasta convertirse en pareja, luego en matrimonio y, finalmente, acabar formando una familia con dos hijos. Todos ellos residen en Arizona, aunque Kelley ha expresado en numerosas ocasiones su gusto por España y sus tradiciones.

Un Jon Rahm se ha asegurado su futuro y el de unas cuantas generaciones de su familia tras firmar uno de los acuerdos más bestiales en toda la historia del deporte mundial. El golfista español, después de mucho tiempo desoyendo los cantos de sirena de Arabia Saudí, finalmente sucumbió a los petrodólares y ha rubricado su contrato con el circuito LIV Golf. Los 500 millones de euros que recibirá le disparan en la lista histórica de ganancias.

El propio jugador de Barrika apareció en la cadena estadounidense FOX News para hacer el anunció oficial en una entrevista en directo: «Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a LIV Golf. No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que puede ofrecer LIV Golf, empezando por jugar en equipo. Como profesional no tienes esa ocasión y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha hecho crecer y refresca el mundo del golf».