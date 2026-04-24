Rafa Nadal Jr. causó sensación después de dar varios golpes de revés junto a su padre en la pista de tierra batida habilitada por el Mutua Madrid Open en el Santiago Bernabéu. El hijo del mejor tenista español de la historia fue protagonista junto a su padre, Sinner, Bellingham y Courtois en un acto que estuvo liderado por Florentino Pérez.

Rafa Nadal Jr. fue uno de los grandes protagonistas en un acto que puso en relevancia lo que puede ser el Bernabéu del futuro. Por primera vez, el Madrid Mutua Open se desplazó al estadio del Real Madrid, donde se habilitará hasta el próximo 30 de abril una pista de tierra batida para que los tenistas puedan entrenar durante el torneo. Este jueves 23 de abril quedó inaugurado este recinto y qué mejor para ello que la presencia de Rafa Nadal.

El ganador de 22 Grand Slams estuvo presente en el Bernabéu para compartir un peloteo con Courtois, Jannik Sinner y Jude Bellingham. El acto estuvo presidido por Florentino Pérez, que vio el partidillo que se montó en la pista desde donde se suele sentar el juez de silla. La de ayer fue una tarde única en la que se vio lo que puede ser el Bernabéu en un futuro.

Rafa Nadal Jr. en el Bernabéu

A la conclusión del acto, Rafa Nadal Jr. se convirtió en protagonista después de mostrar detalles que hacen intuir que su padre está puliendo una joya. El pequeño pegó varios golpes de revés mientras su padre le tiraba unas bolas y, evidentemente, estas maneras han causado un gran revuelo en las redes sociales. Todo ello con sólo tres años. El pequeño no puede tener mejor entrenador posible.

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 Gosia on X pic.twitter.com/JjWmPi9Ywz — Mag Bess (@mag_bess) April 23, 2026

Después de dejar a todos los presentes impresionados con sus golpes de revés a los tres años y dejar clara muestra de que tiene buenos genes, su padre se fotografió con Florentino Pérez, que le regaló una camiseta conmemorativa con el nombre de Rafa Nadal y el número 1. Todo ello en un evento que vuelve a poner en solfa la fuerza del Real Madrid durante una semana en la que la capital está siendo el epicentro del tenis mundial.