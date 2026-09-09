Qué tiempo hará en Madrid durante el GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026

La semana del Gran Premio de España ya ha arrancado y miles de aficionados a la Fórmula 1 se desplazarán a Madrid para acudir al estreno del Madring. Todo un espectáculo que ya ha abierto sus puertas y del que las expectativas están por todo lo alto, del 11 al 13 de septiembre. Es por ello que tanto pilotos como fans estarán muy pendientes de los factores que puedan afectar, como las temperaturas, la posibilidad de lluvias y todo tipo de condicionantes meteorológicos de cara a la carrera del domingo.

El tiempo en Madrid, miércoles 9 de septiembre

La mañana de este miércoles se esperan temperaturas frescas después de unos días muy calurosos, con mínimas de 14 grados y cielo nublado después de lloviznas durante la noche. Sin embargo, a lo largo de la tarde aumenta el calor, alcanzando los 26 grados.

El tiempo en Madrid, jueves 10 de septiembre

La mañana del jueves despierta con temperaturas más frescas, alcanzando mínimas de 11 grados con cielo despejado. A la tarde, en Madrid volverá a subir el termómetro hasta los 27 grados, que hace un tiempo más agradable para la capital.

El tiempo en Madrid, viernes 11 de septiembre

El viernes, cuando empiezan los primeros libres, las temperaturas aumentan respecto a los últimos días. Mínimas de 15 grados desde primera hora de la mañana que luego alcanzan picos por la tarde de 30 grados sin esperar nubes.

El tiempo en Madrid, sábado 12 de septiembre

El sábado, el termómetro se mantiene con el mismo calor. Las más bajas alcanzan los 16 grados y las máximas ya sobrepasan la barrera de los 30 alcanzandi picos de 31 grados.

El tiempo en Madrid, domingo 13 de septiembre

El domingo es el día del Gran Premio y será el día más caluroso de la semana. Amanecerá a las 7:52 y el sol se pondrá a las 20:28. Se esperan vientos que puedan alcanzar los 9 km/h y cielos completamente despejados. A las 08.00 de la mañana marcarán los 18 grados y, desde ahí, irá en aumento. El pico se alcanzará en torno a las 14:00 con hasta 33 grados, una hora antes de que arranque la carrera.