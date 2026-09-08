En qué hoteles de Madrid se quedarán los pilotos de Fórmula 1 para el GP de España
Las escuderías disponen de diversas opciones hoteleras cercanas al circuito
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Con la llegada de la Fórmula 1 este fin de semana a Madrid para el GP de España, los fans buscan las ubicaciones de los hoteles de sus pilotos favoritos para acudir a apoyarles antes de que se suban al monoplaza. No obstante, los hoteles exactos donde se hospedan los pilotos se mantienen bajo estricto secreto por motivos de seguridad y para evitar aglomeraciones masivas.
A pesar del secretismo, y debido a los patrocinios oficiales y los eventos corporativos de las escuderías para el Madring, la gran mayoría de pilotos y equipos se concentrarán en hoteles de lujo del centro de Madrid y en complejos exclusivos cercanos al circuito de IFEMA-Valdebebas.
Estas son las posibles ubicaciones hoteleras en el centro de Madrid
Saber dónde se van a hospedar las escuderías no es posible, pero las cábalas de dónde se quedará cada una aparecen entre los aficionados. Algunas de las principales apuestas son:
- JW Marriott Hotel Madrid: El grupo Marriott Bonvoy es uno de los patrocinadores oficiales de Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team. Este hotel, ubicado en la calle Sevilla, cuenta con el espacio exclusivo Toto’s Chess Club, en honor a su jefe de equipo, Toto Wolff. Todo hace indicar que tanto el team principal como los dos pilotos, Andrea Kimi Antonelli y George Russell, se hospedarán en este hotel.
- Bless Hotel Madrid: Este hotel de 5 estrellas ubicado en pleno Barrio de Salamanca está relacionado directamente con Aston Martin Formula 1 Team. La máxima atracción de los aficionados españoles y figura de la máxima categoría automovilística, Fernando Alonso, tiene todas las papeletas de alojarse aquí junto a su compañero de equipo Lance Stroll.
- Four Seasons Hotel Madrid / Mandarin Oriental Ritz: Estos dos alojamientos suelen ser los predilectos para muchos pilotos que aprovechan días libres para disfrutar de la capital debido a la máxima privacidad que ofrecen, además de contar con simuladores y eventos VIP de marcas asociadas.
Otras alternativas cercanas al circuito
- Hotel101 Madrid (Valdebebas): A tan solo unos minutos en coche del circuito de Madring, este nuevo megahotel cuenta con vistas directas al trazado. Aunque esta opción está enfocada principalmente a ingenieros, mecánicos y demás personal, y no cuenta con la exclusividad de los hoteles anteriormente citados, esta opción gana enteros por su cercanía.
- Hoteles cercanos a Campo de las Naciones: Aquí se encuentran cadenas como NH Collection o Ilunion, muy cercanas a IFEMA. Sin embargo, todo apunta a que estos alojamientos están destinados para los equipos técnicos y el paddock secundario que necesita acceso rápido a boxes desde primera hora de la mañana.