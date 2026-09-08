En qué hoteles de Madrid se quedarán los pilotos de Fórmula 1 para el GP de España

Con la llegada de la Fórmula 1 este fin de semana a Madrid para el GP de España, los fans buscan las ubicaciones de los hoteles de sus pilotos favoritos para acudir a apoyarles antes de que se suban al monoplaza. No obstante, los hoteles exactos donde se hospedan los pilotos se mantienen bajo estricto secreto por motivos de seguridad y para evitar aglomeraciones masivas.

A pesar del secretismo, y debido a los patrocinios oficiales y los eventos corporativos de las escuderías para el Madring, la gran mayoría de pilotos y equipos se concentrarán en hoteles de lujo del centro de Madrid y en complejos exclusivos cercanos al circuito de IFEMA-Valdebebas.

Estas son las posibles ubicaciones hoteleras en el centro de Madrid

Saber dónde se van a hospedar las escuderías no es posible, pero las cábalas de dónde se quedará cada una aparecen entre los aficionados. Algunas de las principales apuestas son:

JW Marriott Hotel Madrid : El grupo Marriott Bonvoy es uno de los patrocinadores oficiales de Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team . Este hotel, ubicado en la calle Sevilla , cuenta con el espacio exclusivo Toto’s Chess Club, en honor a su jefe de equipo, Toto Wolff . Todo hace indicar que tanto el team principal como los dos pilotos, Andrea Kimi Antonelli y George Russell , se hospedarán en este hotel.

: El grupo es uno de los patrocinadores oficiales de . Este hotel, ubicado en la , cuenta con el espacio exclusivo Toto’s Chess Club, en honor a su jefe de equipo, . Todo hace indicar que tanto el team principal como los dos pilotos, , se hospedarán en este hotel. Bless Hotel Madrid : Este hotel de 5 estrellas ubicado en pleno Barrio de Salamanca está relacionado directamente con Aston Martin Formula 1 Team . La máxima atracción de los aficionados españoles y figura de la máxima categoría automovilística, Fernando Alonso , tiene todas las papeletas de alojarse aquí junto a su compañero de equipo Lance Stroll .

: Este hotel de 5 estrellas ubicado en pleno está relacionado directamente con . La máxima atracción de los aficionados españoles y figura de la máxima categoría automovilística, , tiene todas las papeletas de alojarse aquí junto a su compañero de equipo . Four Seasons Hotel Madrid / Mandarin Oriental Ritz: Estos dos alojamientos suelen ser los predilectos para muchos pilotos que aprovechan días libres para disfrutar de la capital debido a la máxima privacidad que ofrecen, además de contar con simuladores y eventos VIP de marcas asociadas.

Otras alternativas cercanas al circuito