¿Qué relación hay entre Toño, Abelardo y una popular web de contactos?

Una organización criminal subía anuncios a la web 'Pasión' para extorsionar después a los posibles clientes. Tanto Toño como Abelardo han sido vinculados con esta trama.

El lateral del Levante ha estado en la cárcel tras ser relacionado con una organización criminal que chantajeaba a los supuestos clientes de una conocida web de contactos. Mientras que Toño ha estado en prisión y está siendo investigado, Abelardo, técnico del Alavés, ha reconocido haber sido “víctima de una presunta extorsión”.

Según el diario Marca, que hace alusión al sumario de la Operación Lubido-Hezurra, la trama subía un anuncio a la web ‘Pasión’, junto a la fotografía de una escort y esperaba la llamada de posibles clientes interesados en sus servicios. Una vez establecido el contacto, se iniciaba el chantaje. Se informaba a las víctimas de que habían sido grabadas y se les pedía una cantidad económica para no hacer públicas dichas grabaciones.

Según la instrucción, los presuntos cabecillas de la trama corresponden a las siglas M. F. M., alias Erik, e I. B. O., conocido como Salva. La relación de Toño con este último, de 26 años y con antecedentes por estafa y extorsión, sería la que le habría llevado a acabar detenido y a pasar 21 días en prisión provisional. Al lateral del Levante se le investiga por ocuparse, presuntamente, de blanquear el dinero procedente de las extorsiones.

La explicación del abogado de Toño

“En su casa hay 4.200 euros porque alguien le dice que se los guarde porque tiene un problema de ludopatía…“, justificaba Emilio Pérez Mora, abogado del futbolista, hace unos días en El Larguero. “Él nunca ha ido como testigo, siempre ha ido como investigado. Por motivo de determinadas relaciones de amistad con personas, evidentemente poco recomendables, fue en calidad de investigado. A día de hoy Toño jamás hubiera entablado ningún tipo de relación con ellos, pero en su momento estuvo con ellos, tuvo cierta relación de amistad con ellos, ni siquiera íntima. Sencillamente porque frecuentan los mismos restaurantes y locales de ocio de Valencia, y nada más. Una persona que quiere cometer y lo comete un delito debe ser castigada, pero aquí por incauto, tonto o corazón de buena alma, entiendo que no. Toño no tiene nada que ver con esos tipos delictivos que han citado”, añadía en el popular programa de la Cadena SER.

El comunicado de Toño

El propio Toño, que tras ser puesto en libertad sigue siendo investigado, emitió el siguiente comunicado en su regreso a los entrenamientos con el Levante: “Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la más absoluta felicidad por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré”.

Abelardo ha reconocido haber sido víctima de una presunta extorsión

Días más tarde, Levante EMV desvelaba que la trama con la que ha sido relacionado Toño habría chantajeado a Abelardo. La organización criminal habría instado al técnico del Alavés a realizar dos pagos de un total de 30.000 euros a nombre de una de las ‘mulas’ de la estructura.

Ante el revuelo causado por dicha publicación, el propio Abelardo leía un comunicado reconociendo haber sido víctima de una presunta extorsión. El asturiano, que no admitió preguntas, se escudó en el secreto de sumario y solicitó el máximo respeto en el tratamiento de una información que afecta a su vida personal: “Reconozco que he sido víctima de una presunta extorsión. Con lo cual, procedí a poner la correspondiente denuncia a la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración en el Juzgado de Instrucción de Teruel en concepto de perjudicado”, comenzó diciendo.

“Debo señalar que se me ha ofrecido el ejercer las oportunas acciones judiciales en defensa de mis derechos, lo cual se ha verificado. A fecha actual, las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no puedo ni debo ofrecer datos sobre las mismas”, prosiguió Abelardo.

“Quiero mostrar mi extrañeza y disconformidad con las informaciones publicadas en el día de hoy. En todo momento he querido colaborar tanto con la Guardia Civil como con la justicia. Quiero mostrar también mi absoluto respeto con la labor de la justicia de cara al esclarecimiento de la situación en la que me he visto envuelto. Lamento esta situación que afecta a mi ámbito personal y al de mi familia. Solicito el máximo respeto, en especial en el tratamiento de la información. En objeto a que no se publiquen aspectos que no se corresponden con la realidad y que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones que afectan a mi vida personal y que causan un grave perjuicio a mi vida profesional y personal”, añadió.

“Quiero agradecer a la Guardia Civil y al Alavés por su apoyo y respaldo por esta situación, en la cual lamento verme implicado por causas ajenas a mi persona. Esperando que se esclarezcan los hechos en la mayor brevedad posible”, concluyó Abelardo.

El Alavés mostró su apoyo a Abelardo con un comunicado

“Ante las noticias aparecidas recientemente en diversos Medios de Comunicación en relación al entrenador del Primer Equipo, Sr. Don Abelardo Fernández, desde el Deportivo Alavés, S.A.D. se quiere manifestar:

1º.- Mostrar nuestro respeto hacia las actuaciones judiciales que se vienen desarrollando, las cuales se encuentran bajo secreto del sumario, así como nuestro total y absoluto respaldo y apoyo a Abelardo Fernández, en la medida que de confirmarse dichos hechos, se trata de una víctima y perjudicado por la presunta red de extorsión indicada.

2º.- Dado que se trata de un asunto que incumbe al ámbito estrictamente personal del Sr. Don Abelardo Fernández, y que nada tiene que ver con su faceta profesional, solicitar el máximo respeto hacia su persona, y en especial, en el tratamiento de la información.

3º.- Desde el Deportivo Alavés, S.A.D. se ha puesto a disposición del Sr. Don Abelardo Fernández, todos los medios personales y profesionales que el entrenador considere útiles en defensa de su derecho”.

La relación entre Toño, Abelardo y la popular web de contactos

Cabe señalar que la vinculación de cualquier personalidad relacionada con el fútbol con la trama es circunstancial. Toño está siendo investigado por blanquear, supuestamente, el dinero procedente de las extorsiones. El lateral del Levante reconoce poder haber cometido un error confiando en ciertas personas, pero asegura que no pertenece a dicha organización criminal y que hará todo lo posible por demostrar su inocencia. En lo que respecta a Abelardo, el técnico del Alavés ha admitido haber sido chantajeado, pero se desconoce si víctima de uno de los anuncios publicados en la web de contactos ‘Pasión’ de los que se servía la trama para sus extorsiones.