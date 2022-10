¿A qué penas se enfrentan Neymar, su padre, Rosell y Bartomeu en el juicio por el fichaje del brasiseño?

El juicio por el fichaje de Neymar por el Fútbol Club Barcelona y las irregularidades derivadas de la operación comienza este lunes 17 de octubre en Barcelona y se alargará hasta el 31 de octubre. La Audiencia de Barcelona será el escenario de un juicio oral en el que DIS, la empresa brasileña poseedora de parte de sus derechos económicos de Neymar en su periplo en el Santos, ha sacado recompensa de la querella interpuesta en 2015, con la celebración de estas sesiones en busca de un dictamen final.

El banquillo de los acusados estará formado por el propio Neymar Junior, quien ya está en la Audiencia de Barcelona pese a que, en un inicio, se esperaba que compareciera de forma presencial el próximo viernes 21 de octubre o una semana después, el 28 de octubre. El padre del futbolista, Neymar da Silva, y los ex presidentes del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, también tienen que hacer acto de presencia como implicados. Además, también se sentará el que fuera mandatario del Santos, Odilio Rodrigues Filho.

Uno de los datos de mayor interés, por no decir el más, son las penas a las que se enfrentan los implicados en el caso. Como acusación particular, el Grupo DIS solicita que se le restituyan los 35 millones de euros que estima haber perdido con la operación. Se sienten perjudicados por partida doble, por no haber recibido el montante correspondiente al traspaso real como por el contrato de exclusividad firmado por Neymar y el Barcelona, que impidió la puja de otros clubes por el atacante brasileño.

Además, el grupo solicita también cinco años de prisión para Neymar y el abono de una multa al Estado de 149 millones de euros. Para los que fueran máximos mandatarios del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, se pide una multa superior, que alcance los 195 millones de euros.

Neymar Junior está acusado de un delito de corrupción en los negocios por parte de la Fiscalía, que pide para él dos años de cárcel, además de diez millones de euros como compensación en forma de multa. Esta cantidad es muy inferior a la solicitada por la acusación particular. Además de Neymar, la Fiscalía solicita cinco años de prisión por corrupción y estafa para Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona, por delitos de corrupción y estafa.

Contexto, cifras y el Grupo DIS

Las cifras del fichaje de Neymar por el Barcelona resultan aclaratorias para gestionar la información sobre el caso. El Fútbol Club Barcelona cifró inicialmente la contratación y llegada de Neymar Junior en una cantidad de 57,1 millones de euros, de los cuales 40 irían a parar a la familia del futbolista y 17,1 al Santos. Sin embargo, la justicia española estimó que las cifras eran falsas y que la operación alcanzó, al menos, los 83 millones de euros.

La empresa DIS, de inversión deportiva propiedad del grupo brasileño de supermercados Sonda, tanto el Barcelona como Neymar y el Santos se aliaron para ocultar el que había sido el montante real de la operación. El modus operandi, según la acusación particular, habrían sido unos contratos secundarios de los que ellos quedaron fuera. DIS era propietaria del 40% de los derechos económicos de Neymar, recibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados oficialmente al club brasileño.