El PSG se interesa en el fichaje de Nico Williams

El Paris Saint-Germain está dispuesto a poner sobre la mesa del Athletic de Bilbao 80 millones de euros para lograr el fichaje de Nico Williams, una de las dos peticiones que ha hecho Luis Enrique para suplir a Mbappé. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones. «Es un jugador que le encanta a Luis Enrique y al que hizo debutar con la selección española. Le gustaría llevárselo a París», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

«Es un jugadorazo, es extremo y es un jugador con un carisma brutal, es internacional y obviamente es Nico Williams», continuó desvelando en exclusiva Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes. «50 millones es la cláusula que tenía antes de renovar, la de ahora es superior», añadió el director de OKDIARIO.

Tal como avanzó OKDIARIO el pasado 1 de marzo Luis Enrique pidió a los dueños qataríes del PSG un dos por uno cuando supo por boca de Mbappé su marcha al Real Madrid. El técnico gijonés pidió los fichajes de Nico Williams y de Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter de Milán que es el actual máximo goleador de la liga italiana. Con la masa salarial que liberará Mbappé, el PSG podría acometer ambos fichajes, igual que el salario de los dos jugadores.

Luis Enrique pide al PSG un dos por uno para suplir a Mbappé: Lautaro y Nico Williams https://t.co/xShtkZLN14 — okdiario.com (@okdiario) March 1, 2024

La negociación con el Inter de Milán por Lautaro Martínez se antoja más que complicada y apunta a culebrón, no así la de Nico Williams, porque su cláusula de rescisión para irse del club de Ibaigane es más que asequible: 55 millones de euros. Eso sí, el joven extremo español, que cumplirá 22 años en julio, no se irá si no es en una operación en la que el Athletic también salga beneficiado por encima del precio de su cláusula.

Por eso el PSG está dispuesto a proponer una oferta de 80 millones por el menor de los Williams, que renovó a principios de año con la condición de que el Athletic le pusiera una cláusula de rescisión asequible y con la promesa de que le traspasarían si llegara una oferta que satisficiera a todas las partes como mínimo en esa cantidad de 55 kilos.

El valor de Nico Williams

Nico Williams es un jugador que enamora a Luis Enrique, que le hizo debutar con la selección española absoluta y se lo llevó al Mundial de Qatar con 19 años. Su velocidad de desborde, su capacidad para superar líneas y su potencia para atacar el espacio son virtudes que el entrenador del PSG valora especialmente para su estilo de juego.

La intención de Luis Enrique es juntar en la delantera del PSG a dos jugadores muy veloces y habilidosos por fuera, Dembélé y Nico Williams, y utilizar a Lautaro Martínez como un delantero móvil con capacidad no sólo de romper líneas en velocidad, sino también de filtrar pases para cualquiera de los dos extremos cuando jueguen a pierna cambiada.

Nico Williams está completando la temporada de su consolidación en la élite del fútbol europeo abrochada con el MVP de la pasada final de la Copa del Rey disputada este sábado en La Cartuja. Ha disputado 30 partidos oficiales con el Athletic (24 de Liga y 6 de Copa) con un total de 6 goles y, lo que es más significativo, 14 asistencias de gol, a una media d eun pase de gol cada dos encuentros.

Es titular indiscutible para Luis de la Fuente y será uno de los fijos de la convocatoria de España para la Eurocopa de Alemania que se jugará a finales de este verano. Está siendo la temporada de la consagración de Nico Williams en la élite y un buen papel con La Roja en la Euro sin duda no haría más que seguir subiendo su caché.

Las ofertas por Nico

A sus 21 años a Nico Williams le sobran pretendientes porque forma parte de esa rara avis de extremos capaces de desbordar por velocidad y habilidad. En la Premier una decena de equipos sería capaz no ya de pagar su cláusula sino los 80 kilos que pone el PSG casi sin pestañear. El Athletic lo sabe y casi lo da por perdido, pero confía en sacar la mayor tajada por un chico que lleva sangre rojiblanca en las venas.

Desgraciadamente, lo más probable es que ya no volvamos a ver a Nico Williams cabalgar en la Liga española y eso que era el sueño imposible de Xavi Hernández. El técnico del Barcelona habló con él para intentar convencerle de que vistiera de azulgrana, pero era imprescindible que no hubiera renovado con el Athletic porque la delicada situación económica del club de Laporta impedía (e impide) cualquier operación de traspaso.