La primera ronda de Copa del Rey termina sin sorpresas pero con alineación indebida del Granada

El Granada podría haber incurrido en alineación indebida ante el Arosa, en la primera ronda de la Copa del Rey. El club nazarí se impuso por 0-3, pero se expone a la eliminación por alinear al portero de su filial, Adri López, que incumple con la normativa por superar la edad de 23 años para jugar con el primer equipo en una competición no profesional. Villarreal, Valencia y Alavés confirmaron, momentáneamente, el pleno de equipos de Primera puesto que también ganaron, como Burgos y Villanovense, que dio la sorpresa.

Aún faltan dos partidos por jugarse. De los 55 partidos que se disputaban en esta primera ronda de la Copa del Rey, dos del jueves fueron aplazados por el temporal de viento. La Federación deberá buscar ahora fecha para el Atzeneta-Zaragoza y el Gimnástica Segoviana-Sestao River, puesto que no se podrá celebrar el sorteo hasta entonces.

El primer partido de la jornada del jueves comenzaba con polémica. El Granada sufría para ganar 0-3, con un resultado más que engañoso puesto que hasta el minuto 88 no hicieron el segundo tanto. Aunque certificaron su pase sobre el césped, la alineación del portero Adri López incumple una circular de la RFEF en la que se especifica que los jugadores del filial mayores de 23 años no podrán jugar en competición no profesional con el primer equipo.

El equipo gallego ya ha comunicado que tratará de estar en la segunda ronda, por lo que denunciará la situación. Por su parte, el Granada afirma que desconocía la normativa y que el guardameta ya jugó la primera eliminatoria el pasado curso y no pasó nada. Entonces, el portero tenía 23 años y no los 24 actuales.

No tuvo problemas el Villarreal, que goleó a un equipo de Preferente, al Chiclana. El equipo gaditano no fue rival para los de Pacheta, que se recomponen con una victoria en Copa por 0-5, con goles de Trigueros, Pascual y Baena. Tampoco tuvo problemas el Alavés, que ganó al Deportivo Murcia por 0-10. El Ibiza, por su parte, venció al Hércules por 1-2.

El Valencia sufre, pero pasa

Ganó el Valencia en Las Gaunas, al UDLogroñés aunque sus dos goles llegaron al final de la primera parte y de la segunda. Los riojanos, que militan en Segunda Federación, dieron la talla ante los de Baraja. El equipo che se adelantó en el marcador en el descuento de la primera mitad, por medio de Gozalbez, a pesar de que los locales tuvieron oportunidades para ponerse por delante, y Diego López certificó la clasificación con un gol en el 88′.

El Villanovense da la sorpresa

La sorpresa de la jornada la protagonizó el Villanovense. Los extremeños, de Segunda Federación, lograron remontar el encuentro ante el Ibiza. Se impusieron por 2-1, con dos goles en apenas cinco minutos mediada la segunda mitad que les permiten estar en la segunda ronda. Los isleños son el cuarto equipo de Segunda que dice adiós, tras Andorra, Racing de Santander y Albacete.

Así queda la primera ronda de Copa del Rey

Martes:

Mensajero 0-2 Espanyol

Varea 0-3 Levante

Cacereño 2-3 Castellón

Talavera 0-2 Almería

Lorca Deportiva 0-4 Eibar

Manacor 0-3 Las Palmas

Miércoles:

Badalona Futur 0-0 Cádiz (clasificado en penaltis)

(clasificado en penaltis) San Roque de Lepe 1-2 Girona

Peña Deportiva 1-5 Valladolid

Atlético de Lugones 0-6 Rayo Vallecano

Compostela 0-1 Tenerife

Navalcarnero 0-1 Alcorcón

Naxara CD 1-2 Melilla

UCAM 0-0 Linares (clasificado en penaltis)

(clasificado en penaltis) Barbastro 1-0 Ponferradina

1-0 Ponferradina AD Llerenense 0-2 Leganés

Azuaga 0-0 Cartagena (clasificado en penaltis)

(clasificado en penaltis) Quintanar 0-3 Sevilla

Turégano 0-4 Celta

Antoniano 0-1 Lugo

Atlético Astorga 1-0 Andorra

1-0 Andorra Valle Egüés 2-1 Teruel

2-1 Teruel Avilés 0-1 Arenteiro

Jaén 2-3 Eldense

Ursaria 1-2 Cayón

Covandonga 1-3 Deportivo de La Coruña

Arandina 1-0 Murcia

1-0 Murcia Guijuelo 0-3 Sporting

Manchego 1-3 Antequera

Zamora 1-1 Racing (clasificado en penaltis)

1-1 Racing (clasificado en penaltis) Barakaldo 0-0 Málaga (clasificado en penaltis)

(clasificado en penaltis) Europa 0-2 Elche

Gernika 0-2 Unionistas

Orihuela 0-0 Nàstic (clasificado en penaltis)

0-0 Nàstic (clasificado en penaltis) Terrassa 1-0 Albacete

1-0 Albacete Tudelano 1-0 Recreativo de Huelva

1-0 Recreativo de Huelva Utebo 1-2 Mirandés

Yeclano 2-0 Sanluqueño

2-0 Sanluqueño Boiro 0-4 Mallorca

Buñol 0-1 Real Sociedad

Tardienta 0-12 Getafe

Águilas 0-1 Huesca

Andratx 3-2 Tarazona

3-2 Tarazona Manresa 1-2 Oviedo

Marbella 1-3 Racing de Ferrol

Hernán Cortés 1-12 Betis

Rubí 1-2 Athletic

Jueves: