Pogba revive el infierno que vivió con su depresión: «Me preguntaba por qué seguía entrenando»

El regreso de Paul Pogba a la titularidad no fue un partido más. El pasado sábado, el centrocampista volvió a salir de inicio con el Mónaco 1.084 días después de su última titularidad con la Juventus ante el Cremonese en mayo de 2023, poniendo fin a tres años marcados por una sanción por dopaje que le apartó del fútbol.

Aquel jugador que fue campeón del mundo en 2018 y considerado uno de los mejores del planeta vivió una caída tan brusca como inesperada. Las expectativas eran enormes, su talento indiscutible y su figura estaba llamada a liderar una nueva generación del fútbol francés. Sin embargo, su carrera se torció hasta llevarle a cuestionarse si merecía la pena seguir.

En una charla en Ligue1+ junto a Adil Rami, Pogba se abrió como nunca. El francés confesó que durante su sanción atravesó un periodo de profunda inestabilidad emocional, en el que incluso perdió el sentido de lo que hacía. «¿Por qué estoy entrenando? ¿Para qué?», se repetía constantemente.

La falta de certezas, el silencio y la sensación de estar desconectado del fútbol le llevaron a momentos muy duros. Hubo días en los que no encontraba fuerzas ni siquiera para salir de casa. «No tienes nada, no recibes ninguna llamada, no sabes a dónde vas», explicó, reflejando la soledad que sintió durante ese proceso. En medio de esa oscuridad, su familia fue clave. Especialmente su esposa, quien le empujó a no rendirse. «No sabes cuántas veces me decía: ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, ve a entrenar!», relató Pogba, agradecido por ese apoyo constante cuando más lo necesitaba.

El propio jugador reconoce que no todos los días fueron iguales, pero sí lo suficientemente duros como para hacerle dudar de todo. Aun así, encontró una salida en la constancia: seguir entrenando, seguir adelante, aunque no tuviera respuestas inmediatas.

Rami, por su parte, quiso poner en valor una realidad muchas veces invisible: la exigencia del fútbol profesional va mucho más allá del césped. La disciplina diaria, el descanso y la presión constante forman parte de un desgaste que no siempre se ve desde fuera. Pogba, con su regreso a la titularidad, no solo vuelve al campo. También deja atrás, poco a poco, una de las etapas más difíciles de su vida.