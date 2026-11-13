Son unas notas de la semana especiales. Pipi Estrada entrará en la casa de GH VIP y antes está en OKDIARIO para protagonizar su ya tradicional sección de Las notas de la semana. Con una matrícula para Pepe Mel, que se está recuperando de su grave problema de salud, Pipi Estrada da un gran suspenso a Valentino Rossi por su obsesión con Valentino Rossi.

El periodista deportivo entrará en breve en la casa de Gran Hermano, por lo que en esta ocasión, también se despide (de forma temporal) de los lectores de OKDIARIO antes de este nuevo reto.