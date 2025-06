Pedri: «¿Mi voto para el Balón de Oro? Me lo guardo para cuando acabe la temporada»

Pedri González atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Liga de Naciones que enfrentará en Stuttgart a España y Francia. El canario será titular en un escenario en el que durante la Eurocopa se lesionó tras una entrada de Toni Kroos que le impidió volver a jugar durante el torneo. Ahora, el futbolista del Barcelona será titular y muy importante tras cuajar una grandísima temporada con los azulgranas.

«No pude estar en la anterior que ganamos, pero la celebré como uno más en casa. Ha sido una temporada muy buena con mi equipo y finalizar así sería poner la guinda», comenzó el canario. Sobre si se puede reivindicar y optar a premios individuales, fue claro: «No soy un jugador que mire mucho los premios individuales. Desde que ganó Rodri el Balón de Oro es diferente, no miraban a los jugadores del centro del campo. Pero, por qué no».

Pedri habló de como frenar a Mbappé: «Cuando hablas de un jugador de esa magnitud, es complicado decir que has dado con la tecla. Pero es verdad que, hasta ahora, he tenido la suerte de que mis compañeros y yo hemos podido frenarlo bien. Pero mañana tendrá ganas de hacer un buen partido y va a ser complicado pararlo, es de los mejores del mundo».

«Creo que es el fútbol que a la Selección le ha caracterizado siempre. Está claro que ellos, a las contras, son muy fuertes, muy físicos. Tendremos que tener cuidado. Pero si nos sentimos cómodos con balón, sabemos dominar», comentó sobre como afrontar el encuentro.

«Lo más importante es el equipo. Me llena de orgullo que puedan hablar de mí. Mi voto me lo guardo para cuando acabe la temporada», comentó sobre el Balón de Oro. También habló de la Liga de Naciones: «Muchas veces la prensa lo trata como una competición menor, pero es una competición que no se juega todos los días. Defendemos el título».

Pedri también habló del calendario y la opción de evitar un tercer y cuarto puesto: «El calendario es una auténtica locura. Hay muchísimos partidos, pero nuestra motivación es jugar una final». El canario también dio su punto de vista sobre el liderazgo: «Creo que la baja de Rodri es muy importante para nosotros. Sí me siento con confianza, la mejor manera de terminar una temporada muy buena es volver a un campo donde no fue fácil para mí, pero me fui contento con la victoria del equipo».

Pedri reconoció el interés del Bayern: «Sí que hubo un momento que el Bayern se interesó, pero mi amor por el Barça es incondicional. Es el club de mis sueños». Por otro lado, habló de dónde se siente más cómodo: «Esta temporada se ha visto dónde me he sentido más cómodo en el Barça. También he tenido más continuidad. Cuando toco más la pelota, me siento más cómodo y creo que es donde más puedo ayudar al equipo».

«Son dos entrenadores distintos. De la Fuente siempre apostó por mí y Luis Enrique también es espectacular y debuté con él en la Absoluta. No puedo elegir, es como hacerlo entre papá y mamá», finalizó al ser preguntado por ambos entrenadores.