El partido de la Liga Endesa entre Tenerife y Joventut se jugará a puerta cerrada por la borrasca Bruna

El partido de la jornada 7 de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y Joventut de Badalona se jugará a puerta cerrada en el pabellón Santiago Martín por la borrasca Bruna. El encuentro está programado para este domingo a las 13:00 (hora peninsular) y el equipo de Jaka Lakovic no contará con su público tras adoptarse esta medida preventiva ante la llegada de fuertes lluvias a la isla.

Esta era una de las opciones que se barajaba tras la activación del plan de emergencia insular de Tenerife a partir de la medianoche de este sábado. La otra era la suspensión del encuentro. La expedición del Joventut estaba pendiente de esta decisión, ya que tenía previsto viajar a la ciudad tinerfeña en la tarde previa al choque.

La borrasca no ha impedido, por el momento, la celebración del gran evento que se vivirá este fin de semana en Tenerife. Hablamos del homenaje a Jesús de Miguel, delantero del equipo tinerfeño de fútbol recientemente fallecido tras recibir un brutal golpe en el partido del pasado lunes contra el Andorra.

OFICIAL | El partido de este domingo ante el @Penya1930 se jugará a puerta cerrada 👉 https://t.co/IRY9nqoIQI https://t.co/JFtrKFJ4EM — La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) November 7, 2026

El club hizo un llamamiento a toda su afición para acudir gratuitamente a un acto emotivo en el estadio Heliodoro Rodríguez López que tendrá lugar a partir de las 19:00 de este sábado. El Granada-Tenerife, correspondiente a la jornada 13 que se está disputando en Segunda División, fue aplazado por la muerte de De Miguel, cuya familia será arropada en una cita que estará cargada de emoción.

Eso sí, la inminente llegada de la borrasca no permitirá a los aficionados aurinegros apoyar al conjunto de La Laguna este domingo, día en el que se prevé que el agua caiga con más fuerza sobre la isla. Los de Lakovic son cuartos en Liga con cuatro victorias y dos derrotas y aventajan en dos triunfos a su próximo rival, un Joventut que aún debe aterrizar en Tenerife para que se juegue este duelo de baloncesto.