Oscar Pistorius sale de la cárcel casi once años después de matar a su novia

Oscar Pistorius ha salido de la cárcel de Atteridgeville en Pretoria este viernes en libertad condicional casi once años después de asesinar a tiros a su novia Reeva Steenkamp. El ex corredor olímpico sudafricano, plusmarquista mundial paralímpico en 100, 200 y 400 metros, sale de prisión una década después tras ser condenado en 2015 (se le amplió la pena en 2017) a 13 años y cinco meses de cárcel.

«El Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) confirma que Oscar Pistorius está en libertad condicional, con efecto a partir del 5 de enero de 2024. Fue admitido en el sistema penitenciario comunitario y está ahora en casa», señaló esta institución a través de un comunicado.

Los Servicios Penitenciarios sudafricanos indicaron en un comunicado el que se aplicarán «condiciones generales de libertad condicional», entre ellas que Pistorius deberá estar en casa a determinadas horas del día. No podrá consumir alcohol ni sustancias prohibidas y deberá participar en los programas que determine la Junta de Supervisión Correccional y Libertad Condicional. «Al igual que otros presos en libertad condicional, Pistorius no podrá conceder entrevistas a los medios de comunicación», añade el comunicado.

«Según la legislación sudafricana, Oscar Pistorius fue acusado, pasó por un juicio y fue internado en los servicios penitenciarios. Y ahora, como cualquier otro preso, reúne los requisitos para la libertad condicional, está recibiendo la libertad condicional y va a salir en libertad condicional. Creo que eso es lo que llamamos justicia, es justicia punitiva, y también creemos en la justicia rehabilitadora», afirmó Themba Masango, secretario general de Not In My Name International.

Pistorius asesinó a su novia a tiros

Oscar Pistorius disparó cuatro veces a su novia durante la madrugada del día de San Valentín en 2013 y su asesinato conmocionó al mundo. Tras un largo juicio y varias apelaciones, Pistorius fue declarado culpable de asesinato.

El ex atleta fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel, pero en 2017 la Corte Suprema de Apelación elevó la pena a 13 años y 5 meses en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Sudáfrica.

Pistorius, de 36 años, había solicitado al Constitucional que lo declarara bajo la libertad condicional, después de que ésta le fuera denegada el pasado marzo. El atleta argumentó que se aumentó injustamente tanto su tiempo en prisión como el mínimo requerido para optar a esa medida, lo cual supone una «violación» de sus «derechos fundamentales».

El atleta olímpico pidió en 2022 al Tribunal Superior de Pretoria que ordenara la celebración de una audiencia de libertad condicional, al sostener que había cumplido más de la mitad de su condena, requisito de la ley sudafricana para ser candidato a esa medida. Pero el pasado 31 de marzo, la junta de libertad condicional concluyó que «el recluso no completó el periodo de detención mínimo» y marcó agosto de 2024 para otro proceso de deliberación. Sin embargo, el Constitucional confirmó este octubre que «no más tarde del 21 de marzo de 2023 el demandante había cumplido la mitad de su sentencia».

Un juicio mediático

Tras un juicio que captó una atención mediática mundial, Óscar Pistorius fue inicialmente condenado en octubre de 2014 a cinco años de prisión por homicidio imprudente, al considerar la justicia que existían circunstancias atenuantes, pero la Fiscalía apeló el fallo. En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Apelación de Sudáfrica anuló esa condena y lo declaró culpable de asesinato, remitiendo el caso de nuevo al tribunal de primera instancia que, en julio de 2016, sentenció a Pistorius a seis años de cárcel por asesinato.

Sin embargo, tras otro recurso de la Fiscalía, la Corte Suprema de Apelación elevó la pena en noviembre de 2017 a quince años, el mínimo contemplado por la ley en casos de asesinato salvo situaciones excepcionales.

Nacido con un problema genético que llevó a sus padres a decidir amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas cuando tenía once meses, Pistorius alcanzó fama mundial corriendo en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, sobre dos prótesis de carbono.