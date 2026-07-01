Oficial: Jorge Martín ficha por Yamaha y Ogura será su compañero

Comienza la nueva era en Yamaha. El equipo japonés ha anunciado su nueva alineación de pilotos para 2027 con Jorge Martín a la cabeza. El líder de MotoGP dejará Aprilia a final de este año 2026 para empezar una nueva aventura con uno de los equipos más exitosos de la historia del Mundial, con el que se ha comprometido para las dos próximas temporadas (2027 y 2028). Como compañero tendrá a otro piloto de Aprilia, Ai Ogura. El nipón, ex de Honda, es la otra apuesta del equipo para reemplazar a la pareja Quartararo-Rins.

Este martes, desde las redes oficiales de Yamaha anunciaban que este miércoles 1 de julio a las 10:00 hora peninsular española, en el 71 cumpleaños de Yamaha Motor, anunciaban que «el próximo movimiento es nuestro». «»¿Adivina quién?» con Paolo Pavesio y The Rival», comunicaban. Con puntualidad japonesa, el fabricante desveló quiénes son sus pilotos para la temporada 2027.

El comunicado de Yamaha en redes sociales reza lo siguiente: «Yamaha Motor Racing se enorgullece de dar la bienvenida a Jorge Martín y Ai Ogura como sus pilotos de MotoGP para las temporadas 2027 y 2028. Una nueva era. Dos talentos excepcionales. Una ambición compartida. ¡Bienvenidos a Yamaha!».

Yamaha Motor Racing is proud to welcome Jorge Martín and Ai Ogura as its MotoGP riders for the 2027 and 2028 seasons. 🔥 A new era.

Two exceptional talents.

One shared ambition. Welcome to Yamaha! 🔵 #YamahaMotoGP | #JorgeMartin | #AiOgura | #MotoGP pic.twitter.com/2Yjwf9uRAx — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) July 1, 2026

De esta manera, el campeón del mundo de MotoGP 2024 empezará una nueva aventura con el fabricante japonés después de dos años en Aprilia. Las cosas no han salido como esperaba en el equipo italiano y el piloto español ha decidido mover ficha y cambiar de aires para ser el número uno en otra marca, ya que las lesiones han marcado su etapa con los de Noale, donde ha empezado a resurgir este año.

Yamaha no atraviesa por su mejor momento, pero el madrileño confía en el proyecto de los de Iwata. A partir del próximo curso cambia la normativa de MotoGP y, entre otros cambios, la cilindrada de las motos bajará de los 1.000 cc a los 800 cc. Las motos serán muy diferentes, ya que también se reduce significativamente la aerodinámica con el fin de mejorar el espectáculo. Por todo ello, Martinator confía en poder devolver al equipo nipón a lo más alto.

Comunicado de Yamaha

Yamaha Motor Co., Ltd. se complace en anunciar que Jorge Martín y Ai Ogura han fichado por el equipo oficial de Yamaha en MotoGP para las temporadas 2027 y 2028.

Mientras MotoGP se prepara para iniciar una nueva era técnica en 2027, Yamaha sigue consolidando las bases de su proyecto a largo plazo, combinando una experiencia contrastada como campeones con uno de los talentos emergentes más brillantes de este deporte.

Jorge Martín se incorpora a Yamaha como uno de los pilotos de referencia del MotoGP actual. Campeón del Mundo de MotoGP y ganador de múltiples Grandes Premios, el piloto español se ha consolidado gracias a su velocidad excepcional, su determinación y su capacidad para competir constantemente al más alto nivel.

Junto a él, Ai Ogura representa el futuro tanto de Yamaha como de MotoGP. Tras consolidarse rápidamente como uno de los jóvenes pilotos más prometedores del campeonato, el talento japonés se une al equipo oficial en una etapa apasionante de su carrera, lo que le convierte en la pieza ideal para las ambiciones a largo plazo de Yamaha.

En conjunto, Martín y Ogura conforman una alineación de pilotos con perfiles complementarios, idóneos para respaldar las aspiraciones competitivas de Yamaha ante la nueva era que afronta el campeonato.