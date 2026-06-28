Jorge Martín: «Volver a ser líder después del infierno que pasé significa mucho»

Jorge Martín se ha convertido en el nuevo líder de MotoGP tras la caída de Marco Bezzecchi en la prueba larga de este domingo en Assen. Su tercer puesto le sitúa al frente de la clasificación general del campeonato con siete puntos de ventaja respecto a su compañero de equipo. No ocupaba esta posición desde que fuera campeón en 2024. El piloto español reconoció que «significa mucho volver a ser líder» después del infierno que ha pasado en estos últimos dos años.

Primero de todo, Jorge quiso mandar un mensaje a su compañero Marco Bezzecchi, que ha sido trasladado al hospital de Groninga para hacerle más pruebas tras su dura caída: «Quiero mandar toda mi fuerza a Marco, porque he visto su accidente y no es bonito ver caer a un rival». Sobre su fin de semana, el madrileño se mostró muy contento: «Está claro que hemos hecho un gran fin de semana, y que nos llevamos puntos para la saca. Sobre todo estoy contento con la mejora de velocidad. Estamos volviendo a tener ese ritmo. He liderado 16 o 17 vueltas. Vienen fuertes los otros pilotos de Aprilia. Tenemos que seguir avanzando porque todos vienen apretando mucho».

Estos puntos le convierten en el nuevo líder de MotoGP. Después del calvario que vivió el año pasado con las lesiones, se ha recuperado y en este 2026 ha vuelto con fuerza y el esfuerzo ha tenido su recompensa: «Volver a ser líder después del infierno que pasé significa mucho. Muchas horas, mucho trabajo… Parecía una pesadilla, pero aquí estamos de nuevo. Hemos conseguido volver a este liderato».

«Pero ahora viene lo más difícil, que es mantenerse. Este fin de semana lo hemos afrontado como un test, intentando mejorar mi base, y es la manera de hacerlo. Me faltan muchas horas con esta moto; siento que no tengo el feeling que me gustaría. Para hoy he cambiado un poco mi estilo y ha ido a mejor», añadió.

De esta semana en Assen sólo saca cosas positivas el piloto de Aprilia: «Me voy con una pole fantástica y un podio que sabe a oro. Estas dos semanas me van a ir muy bien, porque he sufrido mucho de la espalda. Estoy un poquito estancado, y voy a mirar a ver qué dicen los doctores. Seguramente dos carreras seguidas no ayudan, pero no puedo sacar mi 100% aún. A seguir trabajando. Ahora tenemos unos días para descansar antes de Alemania, que es una pista que se me suele dar bien y seguramente la Aprilia funcione».

Sobre su reacción en el prepodio cuando vio la caída de Bezzecchi, Martín explicó que se asustó al verle entrar con tanta fuerza en la grava y le desea una pronta recuperación para que pueda estar en Alemania: «He visto en las teles en cuanto ha caído. Se cayera o no, había que acabar. Cuando la he visto, me he asustado por la forma en que ha entrado a la grava. Me han dicho que estaba mirándose y en Alemania espero que esté al 100%».

Por último, el campeón del mundo de 2024 se deshizo en elogios hacia las Trackhouse, que no sabe qué han encontrado en estas dos carreras para estar tan bien: «Ai se veía que antes o después iba a llegar. Raúl también, lleva desde Montmeló yendo muy rápido. Yo lo he dado todo, pero nos ha faltado un pelín».