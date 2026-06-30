Yamaha anuncia el adiós de Quartararo y Rins y el fichaje de Jorge Martín es inminente

El equipo Yamaha ha anunciado este martes las salidas de sus dos pilotos, Fabio Quartararo y Álex Rins, a final de temporada. Ambos pondrán fin a su etapa en el equipo japonés en cuanto acabe este 2026. La marca cambiará por completo su alineación en la parrilla de cara a 2027 con Ai Ogura y Jorge Martín. El anuncio del fichaje del líder del Mundial de MotoGP es inminente y podría hacerse oficial esta semana.

La marca japonesa cerrará así dos etapas de distinta duración dentro de su proyecto en la categoría reina. Quartararo llegó a Yamaha en 2019 y se convirtió en uno de sus grandes referentes al conquistar el título mundial de MotoGP en 2021, además de sumar hasta la fecha 11 victorias y 32 podios con el fabricante.

Por su parte, Rins se incorporó al equipo oficial en 2024 y, según destacó Yamaha, ha aportado experiencia y capacidad de desarrollo en el trabajo sobre la YZR-M1, contribuyendo al crecimiento del proyecto y al rendimiento del conjunto durante estas temporadas.

La compañía aseguró que tanto el equipo como ambos pilotos mantendrán su compromiso total hasta el final del curso 2026 con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles antes de concluir la relación deportiva. Yamaha también agradeció a Quartararo y Rins su dedicación, profesionalidad y contribución al equipo.

A rider who helped shape an era. World Champion. Race winner. Team player. Thank you, Fabio Quartararo, for the commitment, passion, and unforgettable moments you bring to Yamaha MotoGP. 💙#ThankYouFabio | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #FabioQuartararo pic.twitter.com/XfwzqHOZub — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) June 30, 2026

El director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, destacó el peso que ambos han tenido dentro del proyecto y subrayó especialmente el recorrido del piloto francés. «Fabio y Álex han desempeñado un papel importante en el proyecto de MotoGP de Yamaha y estamos muy agradecidos por sus esfuerzos, dedicación y colaboración durante estos años».

Quartararo a Honda y Rins sin equipo

Se espera que el francés ponga rumbo a la otra fábrica japonesa de la parrilla, Honda. Después de ocho años en Yamaha, Fabio Quartararo empezará una nueva aventura con otros colores en busca de pelear otra vez por el título. No han sido años fáciles para el francés, puesto que la moto no mejora y está peleando en la parte trasera de la parrilla. Por su parte, Rins sigue sin equipo y todo apunta a que no seguirá en MotoGP.

Con las dos salidas anunciadas, la marca japonesa ya tiene vía libre para desvelar a sus sustitutos. El fichaje de Jorge Martín para los dos próximos años ya está cerrado y se hará oficial en estos días. El madrileño abandonará Aprilia tras dos temporadas y fichará por dos campañas –hasta 2028– con Yamaha.