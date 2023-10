Objetivo, no repetir el borrón de Valencia. El Atlético sufrió un enorme descalabro en el primer partido tras el anterior parón por selecciones y no quiere que eso vuelva a suceder en Vigo el próximo sábado. Simeone quiere a los jugadores conectados desde el minuto uno, aunque por ahora al entrenador argentino lo que le preocupa es que todos vuelvan sanos de los compromisos internacionales. Griezmann juega hoy un amistoso con Francia ante Escocia, Savic se verá obligado a forzar porque Montenegro tiene un partido clave con Serbia y todos los ojos están puestos en el Perú-Argentina de esta próxima madrugada.

Nahuel y De Paul jugaron prácticamente todo el partido ante Paraguay el pasado sábado (el centrocampista fue sustituido por Lo Celso en el minuto 94) y es bastante probable que Scaloni vaya a recurrir de nuevo a ellos ante Perú, en el cuarto encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Argentina es primera del grupo sudamericano con nueve puntos en tres jornadas, mientras que Perú es penúltimo con un solo punto. Hay que recordar que De Paul se lesionó en la última participación con Argentina y estuvo casi un mes fuera del equipo.

Mientras tanto el Atlético ha seguido entrenando con los jugadores disponibles y el Cholo ya sabe que ante el Celta va a recuperar a Soyuncu, Pablo Barrios y Correa, por lo que en la enfermería sólo quedarán Giménez, Memphis, Reinildo y Lemar y se espera que los dos primeros estén ya a las órdenes del entrenador para el siguiente encuentro de Liga ante el Alavés. Reinildo está ya en la fase final de su recuperación y Lemar ha empezado el trabajo en solitario en el gimnasio, aunque en su caso le quedan varios meses todavía para poder volver.

El ritmo infernal que le está imponiendo el Real Madrid a la Liga (ocho victorias y una sola derrota en nueve jornadas) obliga al Atlético a sumar de a tres para no perder comba. El equipo, penalizado por el encuentro suspendido ante el Sevilla que no recuperará hasta finales de diciembre, no quiere perder más puntos con relación a los dos primeros y su objetivo es llegar en esta situación al Clásico de la próxima semana