El sorteo de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League contó con la presencia de Lionel Scaloni, seleccionador argentino y campeón del mundo del pasado Mundial de Catar. Scaloni, ex jugador del RCD Mallorca y residente en la isla, aficionado y asiduo a los partidos del Mallorca Palma Futsal en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, fue el encargado de ser la mano inocente y sacar las bolas que emparejaron a los cuatro clubes participantes.

Al subir al escenario, el entrenador de la selección de Argentina explicó cuál es su vinculación con el fútbol sala: «Es un orgullo tener un equipo como el Mallorca Palma Futsal y un placer poder apoyar al equipo. Desde el primer momento que tuvimos la oportunidad, fuimos a ver los partidos con mis hijos. Me parece un deporte espectacular, directamente relacionado con el fútbol, aunque no lo parezca, y hemos sacado muchísimas conclusiones. El fútbol cada vez más se usan más superioridades con el portero, igual que en el fútbol sala. Además de cómo aficionado, también he ido a verlo de cerca para sacar mis propias conclusiones. Me parece muy interesante».

El técnico argentino también comentó que el fútbol sala puede ser fundamental en las etapas de formación de los jugadores y añade que «si yo tuviera cinco años, empezaría a jugar en fútbol sala, me parece algo indispensable para la técnica, para que los niños toquen la pelota y me parece que se pueden combinar las dos cosas. Creo que debería ser así y saldrían mejores jugadores, con mucha más técnica y entenderían mejor el juego». Scaloni también afirma que hay varios de sus jugadores de la selección argentina que tuvieron sus inicios en el fútbol sala, aunque el entrenador bromea y comenta que «ya sabéis con qué jugador me quedaría», refiriéndose a Lionel Messi.

En el sorteo de la Final Four también participaron representantes de las principales entidades de las Baleares, por su parte, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, comentó que «para el Govern es un placer enorme que el Velòdrom Illes Balears sea la catedral internacional del fútbol sala. Nos llena de ilusión y fuerza y estamos seguros de que contagiaremos esa ilusión y esa fuerza para que pueda ganar el Mallorca Palma Futsal. En Baleares tenemos muchas potencialidades, pero si por alguna cosa se nos conoce a nivel mundial es por el grandísimo nivel de deportistas y clubes que tenemos. Somos gente muy ligada al mundo del deporte y quiero agradecer el magnífico trabajo al Mallorca Palma Futsal, que fue un sueño de Miquel Jaume, que de la nada hizo posible estos grandes eventos y no quiero olvidarme de la parte de la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal. El Mallorca Palma Futsal nos hace mejores como sociedad, deportivamente hablando y socialmente hablando», concluye la presidenta del Govern.