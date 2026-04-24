El número 2 de Podemos exige que España no vaya al Mundial para boicotear a Trump

La última de Podemos tiene que ver con el Mundial, España y Estados Unidos. Pablo Fernández, número 2 de la ya pequeña organización en su día fundada por Pablo Iglesias, ha pedido a la selección española que boicotee el Mundial 2026 después de la proposición de la Administración Trump a la FIFA de sustituir a Irán por Italia en el próximo campeonato del mundo. Lógicamente, esta idea ha causado una gran revolución en las redes.

Mientras Podemos sigue desintegrándose camino de su final, el partido político que un día soñó con asaltar los cielos en 2026 vive de cuatro proclamas a través de las redes sociales. Y cada una más surrealista que la anterior. La última ha venido a colación de la petición de la Administración Trump a la FIFA de sustituir a Irán por Italia en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Realmente, esta petición no viene del propio Trump, sino que se realizó al presidente de los Estados Unidos y a su vez a Gianni Infantino, Paolo Zampolli, persona afín al magnate americano y que reconoció haber sido el origen de esta idea. A pesar de ello, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ha querido ganar algunos votos en las redes sociales usando a Donald Trump y, además, ha pedido a España que boicotee el Mundial.

Podemos pide a España boicotear el Mundial

«Trump propone que Italia, no clasificada para el mundial de fútbol organizado por la FIFA, ocupe el puesto de Irán (que sí lo está). Trump fue galardonado el año pasado con el premio de la paz de la FIFA. Quizá sería bueno que España boicotee el mundial, que se juega en EEUU», escribió el ahora uno de los hombres fuertes de Podemos en las redes sociales.

Trump propone que Italia, no clasificada para el mundial de fútbol organizado por la FIFA, ocupe el puesto de Irán ( que sí lo está )

Trump fue galardonado el año pasado con el premio de la paz de la FIFA. Quizá sería bueno que España boicotee el mundial, que se juega en EEUU. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 23, 2026

Lógicamente, este comentario ha contado con la desaprobación de un gran público en las redes sociales que, con toda la ironía del mundo, incluso ha animado al político de Podemos a que lleve esta idea al Congreso. A Pablo Fernández también le han dejado claro que «España ya boicoteó tu partido no votándolo» y que «España prefiere quedarse sin Podemos que sin Mundial».

Así que, a pesar de que Podemos diga lo contrario, España estará en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio con el objetivo de buscar la segunda estrella. El combinado nacional está encuadrado en el grupo H, donde se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.