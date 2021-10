El serial o culebrón de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso. A tenor de lo publicado por el jugador del PSG en sus redes sociales la influencer argentina le habría dado una nueva oportunidad pese a pillar sus mensajes con la actriz China Suárez, y el delantero se ha tomado a pecho lo de no descarrilarse.

Tanto que ha tomado una drástica e inaudita decisión en Instagram, donde ha dejado de seguir a todos salvo a Wanda Nara. Icardi ya no sigue ni al PSG, su propio club, ni a sus compañeros de vestuario en el conjunto francés. Únicamente piensa en recuperar a su familia, incluyendo así a una Wanda Nara a la que ha vuelto a dedicar un cariñoso post hace unas horas: «Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca».

«Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Sólo sanas cuando tienes el perdón de a quiénes heriste», dijo también este martes junto a dos posados de ambos juntos. Mientras tanto, Wanda Nara ni confirma ni desmiente ese perdón.

Lo último que dijo al respecto fue que estaba mejor sin anillo, en referencia a una publicación de Icardi, pero ahora guarda silencio, de ahí que todo apunte a una reconciliación. Wanda Nara habrá puesto muchas cosas en la balanza y habrá decidido que es mejor perdonar al ariete, siempre con sus condiciones, y una de ellas puede ser que reduzca su actividad en Instagram, de ahí que sólo siga ahora a la argentina y haya hecho unfollow a todos los demás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)