Las notas del Barcelona contra el Betis: Ter Stegen sostiene al Barça

El Barcelona ya está en la final de la Supercopa de España en la que se enfrentará al Real Madrid el próximo domingo en Riad. El conjunto culé se impuso al Betis en un duelo plácido para los de Xavi Hernández. Lewandowski adelantó a los culés en la primera mitad y Fekir empató en a falta de un cuarto de hora para el final. En la prórroga

Ter Stegen – SOBRESALIENTE

Ter Stegen fue la estrella del Barcelona en la primera. Evitó el primer tanto del Betis después de sacar una buena mano a Pezzella a la salida de un córner, pero eso no fue nada en comparación con la mano que le sacó a Luiz Henrique al borde del descanso. Paró de forma sobresaliente el penalti a Juanmi y a William Carvalho.

Sergi Roberto – BIEN

Sergi Roberto fue lateral y capitán contra el Betis y capeó el temporal en un partido que era un examen para el canterano culé. Fue sustituido tras el empate de Fekir en el 75′.

Koundé – APROBADO

Volvió al puesto central de la defensa y cometió un grave error que a punto estuvo de costarle un gol en contra a los 20 minutos.

Araujo – BIEN

Araujo le ha cambiado la cara a la defensa del Barcelona y Xavi lo celebra. Sí que es cierto que el conjunto culé concedió más de la cuenta pero el central uruguayo volvió a ser el líder de la defensa.

Jordi Alba – APROBADO

Después de descansar por sanción ante el Atlético, Jordi Alba volvió al lateral y cumplió en una banda izquierda que en la primera mitad fue un filón. En la segunda parte, el gol del Betis llegó por su lado. Fue sustituido en a falta de 15 minutos.

De Jong – BIEN

Sustituyó a Busquets en el once titular y el holandés cumplió de sobra. Dio criterio al juego y a nivel defensivo también estuvo eficiente. Habrá que ver si en la final Xavi también apuesta por el ex del Ajax en la medular. Abandonó el partido en el minuto 62′ tras ser sustituido por Busquets.

Gavi – BIEN

Otro buen partido de Gavi en el centro del campo del Barcelona. El sevillano le metió nervio a la medular culé y además siempre fue una solución para todos sus compañeros.

Pedri – APROBADO

Abrió el marcador a los 22 minutos de partido después de un buen centro de Raphinha… pero no valió por fuera de juego milimétrico del brasileño. Dio un buen pase a Ansu Fati en los últimos minutos y poco más.

Dembélé – SOBRESALIENTE

El mejor del Barcelona en una primera mitad en la que volvió loco a Ruibal. De sus botas salieron las mejores ocasiones de peligro para el conjunto culé y llevó a cabo la jugada que desembocó en el gol de Lewandowski. Fue sustituido por Ferran a la hora de partido.

Raphinha – SUSPENSO

Xavi volvió a apostar por Raphinha y Raphinha volvió a suspender desde la derecha. El brasileño apenas inquietó desde la banda y estuvo muy gris. Sorprendentemente, Xavi lo mantuvo en el campo más que a Dembélé. Fue sustituido en los últimos minutos.

Lewandowski – BIEN

No estuvo acertado en sus tres primeras intervenciones en el partido pero a la tercera fue la vencida. El delantero polaco volvió a abrir la lata y allanar el camino para la victoria del Barcelona. En la segunda parte tuvo una clara ocasión para sentenciar el duelo y la desperdició. En los últimos minutos se le anuló un gol por fuera de juego. No fue su mejor partido pero acabó marcando dos goles, aunque uno no valiera. Marcó su penalti en la tanda.

Busquets – APROBADO

La suplencia de partido fue la gran novedad en el once de Xavi Hernández contra el Betis. El capitán, que cumplía 700 partidos con el Barcelona, estuvo correcto en la media hora que disputó.

Ferran – SUSPENSO

Ferran pasó desapercibido en la media hora que estuvo sobre el terreno de juego. El extremo entró por Dembélé y apenas participó y cuando lo hizo fue para mal. Originó el fuera de juego que provocó el gol anulado a Lewandowski.

Marcos Alonso – APROBADO

Entró por Jordi Alba en el 75′. El segundo gol del Betis llegó por su banda y no pudo con Luiz Henrique.

Christensen – APROBADO

Ocupó el centro de la zaga y desplazó a Koundé a la derecha. Estuvo correcto.

Ansu Fati – SOBRESALIENTE

Entró por Raphinha con 1-1 en el marcador y con la necesidad de evitar la prórroga. Tuvo un balón de partido en los últimos minutos pero su disparo se fue alto. Marcó el golazo de la victoria para el Barcelona. Marcó en la tanda.

Kessié – APROBADO

Entró en la prórroga y apenas participó. Marcó con incertidumbre su penalti en la tanda.