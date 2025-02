Los nietos de Jorge Valdano podrían jugar en el Athletic: «He tratado de corromperlos…»

Jorge Valdano confesó este lunes la simpatía que siente por el Athletic de Bilbao y la predilección de sus nietos por el club vasco desde bien pequeños en una charla junto al escritor Luis García Montero. El acto se celebró en el Instituto Cervantes, donde se abordó el fútbol como arte literario.

«Mis nietos son los tres del Athletic. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles con camisetas firmadas por jugadores, pero me las devuelven. Nacieron en Bilbao, su madre es bilbaína y hace proselitismo cada día en casa. Yo, que aparezco una vez por semana, no tengo fuerza suficiente», contó el ex técnico del Real Madrid.

Valdano se deshizo en elogios hacia el Athletic por la filosofía muy marcada que siempre ha mantenido el club vasco. Y es que para el comentarista el sentido de la identidad es uno de los valores más importantes del fútbol. «Puede haber once extranjeros en un equipo, que puede ser de un árabe o de un fondo de inversión y, sin embargo, la identificación de la gente sigue siendo la misma», recordó el argentino.

No es la primera vez que el campeón del mundo con Argentina tira flores a los leones. En una de sus múltiples visitas a Bilbao, cuando era el director general y mano derecha de Florentino Pérez, Valdano se mostró muy feliz de regresar a San Mamés: «Siempre es un placer venir a esta ciudad y vivir este clima. Respeto absoluto por la historia del Athletic».

La participación de Valdano en el Instituto Cervantes no solo abordó la dimensión literaria del deporte, sino que también dejó patente cómo el fútbol puede ser un vehículo de identidad familiar y cultural. «Si uno es del Real Madrid a los siete u ocho años, no le regales una camiseta del Barcelona, porque no lo vas a convertir», concluyó el argentino, reafirmando que la pasión por un club, como la de sus nietos por el Athletic, es un lazo que se hereda y se fortalece con el tiempo.