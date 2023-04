La presencia de Rafa Nadal en el Trofeo Conde de Godó, el torneo que apuntaba a verle reaparecer en el circuito ATP tras tres meses de ausencia, está en entredicho. El tenista balear continúa con dudas sobre su estado físico y sólo regresará si se ve competitivo al 100%, por lo que realizará un último entrenamiento este viernes en su academia de Manacor antes de decidir si puede viajar a Barcelona a disputar uno de sus torneos favoritos del calendario.

Nadal sufrió una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda el pasado 18 de enero, durante el encuentro de segunda ronda del Open de Australia en el que caería, mermado por este motivo, ante Mackenzie McDonald. Desde entonces, hace tres meses, el manacorí no ha vuelto a competir, renunciando primero a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y más tarde al torneo de la misma categoría en Montecarlo, ya perteneciente a la gira actual de tierra batida en la que se esperaba el regreso del español.

Ahora, en una entrevista con Esport3, el director del Trofeo Conde de Godó, David Ferrer, respondió a los rumores que daban por hecha la ausencia de Nadal en el torneo barcelonés. «No está descartado. Aún no sabemos qué va a pasar. Estoy en contacto con Rafa y su representado, Carlos Costa, y lo que puedo decir es que Rafa se está probando antes de tomar una decisión. No sabe al cien por cien si podrá participar pero tomará una decisión en los próximos dos días», comentó el ex tenista y amigo de Nadal.

Rafael tiene previsto ejercitarse este viernes 14 de abril en Manacor como última prueba antes de decidir finalmente si reaparece en el Godó o si decide esperar más tiempo para volver a las pistas en torneo oficial. En OKDIARIO contamos hace unos días que Nadal dudaba sobre su vuelta una vez rechazada la disputa del Masters 1000 de Montecarlo y que su presencia en Barcelona y Madrid no estaba asegurada. El principal objetivo de Nadal está en Roland Garros y si es necesario lo hipotecará todo para verse a tope en una cita en París en la que podría conseguir su decimoquinta corona de campeón.

Alcaraz, asegurado para el Godó

Carlos Alcaraz sí que jugará, con total seguridad si no media una lesión de última hora, el Trofeo Conde de Godó, en el que defiende el título de campeón logrado en 2022. El murciano se perdió el Masters 1000 de Montecarlo por una artritis postraumática en su mano, pero ya está recuperado para un torneo que le hace especial ilusión. «Nunca sabes si puede haber una lesión de última hora pero Carlos tiene previsto llegar esta noche a Barcelona y mañana ya se entrenará. Su presencia está asegurada», comentó el jueves David Ferrer.