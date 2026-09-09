Muere repentinamente la hermana de Monchi, Catalina Rodríguez, a los 64 años

La familia de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de su hermana, Catalina Rodríguez Verdejo, a los 64 años. La noticia se conoció durante la noche del martes y ha provocado numerosas muestras de cariño y condolencias procedentes del mundo del fútbol, especialmente desde San Fernando, Sevilla y Barcelona. Catalina estaba casada con Juan Patudo, ex futbolista del CD San Fernando, por lo que mantenía también un estrecho vínculo con la entidad isleña que actualmente preside su hermano.

El CD San Fernando 1940 fue el primer club en comunicar públicamente la triste noticia. La entidad expresó su pesar por la pérdida de Catalina y quiso acompañar a su presidente y a toda su familia en estos momentos especialmente complicados. «Lamentamos comunicar la triste noticia del fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de nuestro presidente Ramón Rodríguez, Monchi, y esposa del exjugador azulino Juan Patudo», señaló el club en su mensaje. La institución añadió que toda la familia que forma parte del San Fernando quería trasladar «todo el ánimo posible» a Monchi y a sus allegados, antes de concluir con un «Descanse en paz».

La noticia ha tenido una especial repercusión en San Fernando, una ciudad muy vinculada a la trayectoria personal y profesional de Monchi. El actual director general deportivo del Espanyol es presidente del CD San Fernando 1940 desde la creación del proyecto en 2025 y además fue reconocido como Hijo Predilecto de la localidad. La inesperada y repentina (según medios locales) muerte de su hermana ha generado una gran conmoción entre la familia azulina, que ha querido arropar públicamente al que es una de las figuras más reconocidas del fútbol de la ciudad.

Sevilla y Espanyol también se pronuncian

También el RCD Espanyol, donde Monchi desempeña actualmente su labor en la parcela deportiva, quiso transmitir públicamente sus condolencias. El club catalán lamentó «profundamente» el fallecimiento de Catalina y trasladó su más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos. El mensaje refleja el apoyo de la entidad a su responsable deportivo en un momento especialmente doloroso en el plano personal. El Sevilla FC, club con el que Monchi mantiene una relación especialmente estrecha después de haber sido portero y posteriormente uno de los directores deportivos más importantes de su historia reciente, también se sumó a las muestras de cariño. El conjunto sevillista trasladó sus condolencias a Ramón Rodríguez Verdejo y a sus familiares por la pérdida de Catalina.

La muerte de Catalina llega, además, después de que Monchi haya sufrido recientemente otra pérdida familiar, ya que hace unos meses falleció su madre. Catalina Rodríguez Verdejo permanecía alejada del foco mediático, pese a pertenecer a una familia estrechamente relacionada con el fútbol. Su matrimonio con Juan Patudo, antiguo jugador del San Fernando, reforzó además ese vínculo con el club y con su localidad natal. Su fallecimiento inesperado a los 64 años ha provocado así una ola de solidaridad en el entorno futbolístico y personal de Monchi, que ha recibido mensajes de apoyo de los clubes con los que mantiene una relación profesional y sentimental.