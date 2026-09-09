Haakon de Noruega camina junto al féretro del rey Harald arropado por sus hijos y sin rastro de Marius Borg

El funeral de Estado del rey Harald está dejando imágenes históricas difíciles de olvidar. A las 12:00 horas de este miércoles, 9 de septiembre, ha comenzado el solemne cortejo fúnebre con el féretro del monarca noruego recorriendo las calles ante la mirada de más de 700 ciudadanos. Justo detrás, caminando a pie y siguiendo de cerca el féretro (cubierto con la bandera real), se encontraba su hijo, el rey Haakon, acompañado por sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Los tres han permanecido juntos y visiblemente serios durante el recorrido, protagonizando una de las imágenes más significativas de la jornada. Y es que refleja a la perfección los nuevos roles que representa cada uno tras esta pérdida.

A pesar de ello, lo cierto es que no ha pasado desapercibido que Marius Borg, hijo de Mette-Marit e hijastro de Haakon, no está presente. Algo que resulta llamativo si se tiene en cuenta que estuvo presente durante la capilla ardiente del soberano, aunque mantenga un arresto domiciliario tras haber sido juzgado por el Tribunal de Distrito de Oslo. Tal vez por la polémica que ha suscitado dicha imagen, en esta ocasión, han preferido prescindir de su figura en la primera línea. Y es que cabe destacar que, más tarde se ha conocido que se encontraba dentro de la catedral esperando la llegada del ataúd del mencionado.

Por otro lado, quien tampoco ha realizado este recorrido a pie ha sido Mette-Marit. La esposa del rey Haakon ha seguido el cortejo desde un coche oficial que circulaba justo detrás, y lo ha hecho acompañada por su suegra, la reina Sonia. Ambas se han mostrado especialmente unidas durante este doloroso momento, compartiendo juntas buena parte del último adiós al rey Harald. Por el momento, se desconocen los motivos exactos por los que ninguna de las dos ha realizado el trayecto caminando. No obstante, todo apunta a que esta decisión podría estar relacionada con el delicado estado de salud de Mette-Marit (tras haberse sometido a un reciente trasplante de pulmón) y la avanzada edad de la reina Sonia, evitando así el esfuerzo físico que suponía el recorrido.

La imagen ha dejado de nuevo más que claro el difícil momento por el que atraviesa la reina Sonia tras el fallecimiento de su marido. De hecho, unas horas antes de celebrarse el funeral de Estado, utilizó las redes sociales de la Casa Real de Noruega para dedicarle unas emotivas palabras al mencionado. «Gracias por una vida maravillosa», escribía junto a un carrusel de fotografías.