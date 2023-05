Muere Owen Davidson, leyenda del tenis y ganador de 13 Grand Slams

El mundo del tenis está de luto. Este domingo se ha confirmado la muerte a los 79 años de Owen Davidson, ex tenista australiano que en su día ganó nada más y nada menos que 13 Grand Slams en la categoría de dobles.

El Salón de la Fama del Tenis anunció este domingo la muerte de Owen Davidson. «Nuestros corazones están rotos, pero encontramos paz en la vida de los maravillosos recuerdos que compartimos con nuestro amigo Davo», afirmó en las redes sociales Billie Jean King.

